Personlig assistent på heltid tillsvidare i Söderköpings kommun
Söderköpings kommun / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderköping
2026-01-23
I Söderköpings kommun vill vi skapa livsglädje. Alla dagar. Det är vår vision och något vi strävar efter. Här erbjuds du möjligheter och utmaningar i en attraktiv, mindre kommun, strategiskt belägen med närhet till universitetsstäderna Norrköping och Linköping. Delaktighet och närhet till beslut ger stora möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling. Tillsammans skapar ca 1 100 medarbetare en attraktiv arbetsplats, där vi bidrar till ett fortsatt växande Söderköping. Vår värdegrund: helhetssyn, nytänkande, engagemang och tydlighet visar hur vi som organisation vill vara och uppfattas.
Välkommen att skapa framtiden tillsammans med oss!Vi erbjuder dig
Du kommer att vara en del av en grupp bestående av åtta assistenter varav en med ett samordnande uppdrag. Genom att arbeta hos flera brukare erbjuds du varierade uppgifter. Som anställd inom kommunen har du också möjlighet att utföra viss del av din arbetstid på andra verksamheter inom LSS. Till stöd i ditt arbete har du HSL-personal med god brukarkännedom, erfarna personliga assistenter, en samordnare och en närvarande bemanningsfunktion. Du erbjuds en trygg anställning eftersom tjänsten är på 100% tillsvidare.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
Att utföra assistans och sitt arbete i en persons hem ställer höga krav på dig som person. Du ska kunna se var behoven finns samtidigt som du ska kunna verka i en hemmiljö. Tillsammans med dina kollegor arbetar du med målet att göra vardagen meningsfull och innehållsrik för den enskilde. Det ingår stödjande, motiverande och vägledande insatser. Insatserna omfattar bland annat personlig omvårdnad, måltider, medicinhantering, städning, samt upprätthålla sociala kontakter och relationer. En viktig del av arbetet är att stödjaoch motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull tillvaro. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån genomförandeplaner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en positiv inställning till ditt arbete och som trivs i mötet med människor. Du är van vid att arbeta utifrån tydliggörande pedagogik och har ett lågaffektivt bemötande. Du är ansvarstagande, initiativrik och har förmåga till god kommunikation och samarbete. Som person ser vi gärna att du är lugn, trygg och inkännande så att du kan anpassa dig efter den assistansberättigades dagsform och behov.
Körkort och god datorvana är ett krav.
Utbildning till stödpedagog eller undersköterska är meriterande. Övrig utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant för uppdraget ses också som positivt. Det är även meriterande om du tidigare har arbetat inom personlig assistans eller har erfarenhet av att arbeta med personer med diagnoser inom NPF och intellektuell funktionsnedsättning.
Som anställd inom Söderköpings kommun blir du anställd inom Stöd och service och kan komma att utföra ditt arbete inom annan verksamhet ifall behovet uppstår.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning
Antal tjänster: 1
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Ansök senast:2026-02-22
Utdrag ur belastningsregistret kommer att efterfrågas innan anställning erbjuds.
Söderköpings kommun strävar efter att erbjuda en attraktiv arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.
Inför rekryteringsarbetet har Söderköpings kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Fast månadslön + OB och övertidsersättning enligt kollektivavtal Friskvårdsbidrag Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Söderköpings kommun
(org.nr 212000-0464), http://www.soderkoping.se/ Arbetsplats
Söderköpings Kommun Kontakt
Enhetschef
Emil Sjöblom emil.sjoblom@soderkoping.se 0121-18181
9702503