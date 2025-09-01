Personlig assistent på heltid sökes till man utanför Falköping
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falköping
2025-09-01
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 100 % hos vår kund som bor strax utanför Falköping. Arbetet är förlagt både vardagar och helger, och du kommer främst att arbeta dygnspass med väntetid under natten. Det finns viss möjlighet att påverka schemat utifrån individuella önskemål. Under morgnar och vid aktiviteter arbetar du tillsammans med en kollega, då dubbelassistans tillämpas.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en glad och social man i 30-årsåldern med mycket humor och glimten i ögat. Han tar sig fram med permobil och kommunicerar via lightwriter - en samtalsapparat.
Han har ett stort intresse för aktiviteter av alla slag - stora som små. Det kan vara allt från dataspel, musik och film till bowling, hockeymatcher och weekendresor. Han uppskattar när det händer saker, men också det vardagliga i livet.
Arbetet som assistent utförs huvudsakligen i hemmet, men även på den dagliga verksamhet där han jobbar. Du är hans sällskap och stöd i vardagen - både i rutiner och i upplevelser.
Arbetsuppgifterna innebär bland annat att:
Stötta vid personlig hygien, förflyttningar, måltider och träning
Hjälpa till i hemmet och på hans arbetsplats
Vara en närvarande vid aktiviteter och sociala sammanhang
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som vill ha ett meningsfullt arbete och som trivs med att arbeta med människor. Du är en trygg och pålitlig person som kan arbeta självständigt men även i samarbete med andra i ett gemensamt arbetssätt. Du är positiv, lyhörd och flexibel - med en lättsam och humoristisk inställning.
Erfarenhet av omsorgsarbete är meriterande, men inte ett krav - störst vikt läggs vid personkemin.
KRAV
B-körkort och tillgång till bil, för att ta sig till och från arbetsplatsen.
Sysselsättningsgrad: 100%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
