Personlig assistent på deltid till vår fina kille!

God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.se
Vår fina 8-åriga pojke har ganska nyligen blivit beviljad personlig assistans. Vi vill skapa det bästa teamet runt honom!
Vår son har autism, adhd och en lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Han är en glad, aktiv och viljestark kille som gillar allt som är typiskt killigt; bilar, tåg, flygplan, ja alla typer av fordon, spela fotboll, cykla, vara utomhus och leka, gå och bada, göra praktiska saker.
Han kan gå och prata själv men behöver mycket stöd, motivation och påputtning inför och i samband med olika aktiviteter. Han behöver hjälp med impulskontroll och att man hela tiden finns vid hans sida då han är kreativ och påhittig. Även praktisk hjälp som på och avklädning och hjälp vid matsituationer ingår i jobbet.
Vår härliga kille kan ha ett utåtagerande beteende vid rutinövergångar men blir man hans vän har man en idol för livet!
Vi söker dig som är initiativrik och glad och delar vår sons intressen. Du behöver ha har ett gott tålamod och ett inre lugn. Har du erfarenhet av NPF-diagnoser eller har arbetat med barn är det meriterande. Det är även en fördel om du bor i Täby eller Vallentuna-området då föräldrarna är separerade och bor i dessa områden. Vi ser helst att du är över 25 år.
Vi söker personliga assistenter som kan arbeta: ett par vardagskvällar (2,5 timmars pass) i veckan och ibland helg lör eller sön 4-8h/passPubliceringsdatum2025-08-26Övrig information
• God assistans månar om sina assistenter, har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag på upp till 4000:- /år.
• Vi kommer vilja se kopia på pass (SV) eller uppehållskort (EU) eller uppehålls-och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU)
• Enligt lagen om registerkontroll ska den som arbetar med minderåriga uppvisa ett utdrag ur polisens brotts- och misstankeregister innan anställning. Blanketten finner du HÄR. Du beställer själv registerutdraget, gärna innan intervjun.
Kontaktperson på God Assistans: Amir Hadavi Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
