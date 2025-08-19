Personlig assistent på deltid till glad tjej i Borås med många intressen!
Vem är jag?
Jag är en glad och livlig 13-årig tjej som bor i Borås tillsammans med mina föräldrar och äldre bröder. Jag älskar att bada, pyssla, titta på Youtube, baka, spela spel, busa med bröderna samt åka på äventyr. Varannan vecka rider jag även, så det är ett plus om du inte är hästrädd! Eftersom jag har en fysisk funktionsnedsättning och sitter i rullstol så behöver jag din hjälp. Annat som du som assistent hjälper mig med är ståträning (efter program) och stretchning.
Vem är du?
Jag söker dig som är tålmodig, driven, kan ta egna initiativ och som har barnasinnet kvar! Du som söker behöver vara i god fysik form eftersom man behöver kunna lyfta mig. Du måste också behärska svenska språket bra. Kan du teckenspråk så är det ett plus i kanten, men det är inget krav. Även körkort är önskvärt, men inte heller det är något krav. Dock är det ett krav att du tål pälsdjur eftersom vi har en liten kattunge samt att jag rider varannan vecka.Publiceringsdatum2025-08-19Om tjänsten
Vi söker en person som kan arbeta varannan helg samt några vardagar i veckan.
Arbetspassen kommer i huvudsak att vara förlagda på kvällstid.
Tjänstens omfattning beräknas till cirka 40-60 %.
Arbetstiderna på vardagar är ca kl 14.45-20.00 och kl 10-18 på helg. Exakta tider planeras i samråd med kunden.
Tjänstens tillträde är omgående.
Passal Assistans erbjuder ett givande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, utbildningar och friskvårdsbidrag. Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar enligt kollektivavtal. Du kommer också få bra stöttning och kontakt med ansvarig koordinator.
Passal Assistans arbetar med personlig assistans och drivs av personer med stort engagemang och lång erfarenhet av arbete med människor med funktionsvariation. På Passal Assistans är det viktigt att alla känner sig som en del av helheten, att alla inser sin betydelse. Vår vision är ett samhälle och en vardag där alla har friheten att leva fullt ut. Vi ser personlig assistans som en möjlighet att nå den visionen.
Välkommen att ansöka!
