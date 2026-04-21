Personlig assistent på deltid sökes till 20-årig tjej i Vänersborg
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu flera personliga assistenter till vår kund i Vänersborg. Tjänsten är på deltid och arbetstiderna är förlagda till dag, kväll och natt. Du förväntas kunna arbeta samtliga pass. Arbetet innebär tjänstgöring varannan helg och under nattpassen förekommer väntetid.
Tillträde sker enligt överenskommelse. Vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion i slutet av mars eller under april.
OM KUNDEN
Kunden är en glad och livlig tjej i 20-årsåldern. Hon har Pitt-Hopkins syndrom, autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och saknat verbalt tal. Hennes assistenter använder bildstöd och TAKK för kommunikation med henne.
Vidare har hon en positiv, nyfiken inställning till livet. Hon älskar djur, rörelse och musik och tycker det är spännande att titta på när andra utövar idrott. Hon har ett stort behov av att vara i rörelse och mår som allra bäst när hon får vara aktiv - genom promenader, gympa, dans eller bad.
Som assistent är du en viktig del i att möjliggöra hennes aktiva och innehållsrika vardag. Du följer med och deltar i aktiviteter som besök på köpcentrum, badhus, gympa och musikcafé. Du stöttar henne i de dagliga rutinerna, såsom av- och påklädning och vid personlig hygien. I rollen ingår även att hjälpa till med matlagning, städning och övriga vardagssysslor i hemmet, samt att skapa struktur och hålla ordning på hennes schema.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker en glad och energifylld assistent. Du tycker om att sjunga och inte är rädd för att bjuda på sig själv. Vidare har du ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god förmåga att uppmärksamma och analysera individens behov.
Som person är du lyhörd, initiativtagande och lösningsfokuserad. Du är engagerad i ditt arbete och förstår vikten av att anpassa ditt stöd utifrån situation och dagsform. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Kunden önskar kvinnliga sökande.
KRAV
Körkort (manuellt/automat)
Rökfri
Tåla klor/Kunna simma
Behärska TAKK eller ha en vilja att lära sig
Förstå och kunna göra dig väl förstådd på svenska
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
