Personlig assistent på deltid sökes hos 30-årig man i Göteborg
2025-10-20
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på cirka 40-50% hos vår kund i Göteborg. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 15.00-08.30 mån-fre under daglig verksamhet, väntetid på natten.
Kl. 09.00-17.00 samt 17.00-09.00 under lediga dagar.
OM KUNDEN Vår kund är en aktiv 30-årig kille som är autistisk och har svår epilepsi. Han bor i eget boende i Angered. Som personlig assistent hjälper och stödjer du honom med det mesta i vardagen, som personlig hygien, att vara ett pedagogiskt stöd och att följa med på olika aktiviteter. På grund av svår epilepsi är du alltid tillgänglig för att kunna hjälpa honom om han skulle få ett anfall. ÄR DU DEN VI SÖKER? Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara glad, social, lyhörd, pedagogisk och ha bra tålamod. Det är ett extra plus om du är sportintresserad, då kunden har ett stort intresse för fotboll.
MERITERANDE
Erfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av autism eller epilepsi
Behärskar bosninska
Sportintresserad
Sysselsättningsgrad: Cirka 40-50%
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
