Personlig assistent på deltid - aktiv 21-åring i Vallentuna
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Vallentuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Vallentuna
2026-07-21
, Täby
, Upplands Väsby
, Sollentuna
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Vallentuna
, Solna
, Järfälla
, Stockholm
, Botkyrka
eller i hela Sverige
På Assistanslotsen arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Assistanslotsen söker dig som vill arbeta som personlig assistent på deltid (ca 10–15 timmar per vecka, eventuellt mer) hos vår kund i Vallentuna.
Du arbetar 2 st pass/vecka och arbetstiderna är förlagda enligt följande:
En vardag (tisdag alternativt onsdag kl. 14:45–19:45)
En helgdag (ca 4–5 timmar)
Tillträde sker i slutet av augusti, introduktion sker ca 1-2 veckor innan dess.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 20-årsåldern som bor tillsammans med sin familj och hund nära Roslagsbanan i Vallentuna. Hon tycker om roliga aktiviteter som framerunning, Friskis & Svettis, bowling, bad och att ibland hänga på ungdomsgården. Hon uppskattar även lugnare stunder hemma med pyssel och spel spel.
Vår kund behöver din hjälp och stöttning i att hantera sin vardag. Hon har en intellektuell funktionsnedsättning samt epilepsi, och jobbar på daglig verksamhet under vardagarna.
Arbetsuppgifter inkluderar:
Stöd för att hantera vardagen och dagliga rutiner
Följa med på och ge stöd vid fritidsaktiviteter
Kunden använder sitt eget språk kompletterat med lite tecken och bilder som stöd. I din roll blir du därför en viktig brygga och ett stöd i hennes kommunikation med omvärlden.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker i första hand en kvinna mellan 18 och 25 år. Viktigast för oss är vem du är som person och den personliga kemin mellan dig och kunden – dina personliga egenskaper väger tyngre än dina tidigare erfarenheter.
Vi söker dig som är lyhörd, flexibel och har ett eget driv att hitta kreativa lösningar i vardagen. Det är viktigt att du uppskattar att vara aktiv och följa med på kundens alla fritidsaktiviteter, men att du lika gärna kan ta det lugnt och pyssla eller spela spel hemma.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Flytande svenska i tal och skrift
Ej allergisk mot pälsdjur (kund har hund)
Simkunnig och tåla klor
MERITER
Erfarenhet av att arbeta med tecken- eller bilder som stöd.
B-körkort (manuell)
Sysselsättningsgrad: 1 st deltidstjänst på ca 10-15 timmar/vecka. Kan eventuellt bli mer framöver.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Assistanslotsen, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Assistanslotsen behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8102000-2110348". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), https://assistanslotsen.teamtailor.com
Vallentuna (visa karta
)
186 36 VALLENTUNA Arbetsplats
Assistanslotsen Jobbnummer
10008577