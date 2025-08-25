Personlig assistent på cirka 80% till ung kvinna i Trollhättan
2025-08-25
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta 80% som personlig assistent hos vår kund i Trollhättan. Tjänsten innefattar arbete på både vardagar och helger, med pass på dag-, kvälls- och nattetid.
Arbetstiderna är fördelade enligt följande:
Omfattning: Två tjänster på cirka 30 timmar per vecka
Schema: - Dagpass på vardagar: 07.00-17.00 - Kvälls-/nattpass: 17.00-07.00 - Helgpass: 08.00-18.00 eller 18.00-08.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan börja inskolas omgående.
OM KUNDEN Vår kund är en glad 19-årig tjej som bor strax utanför Trollhättan. Hon behöver din hjälp som personlig assistent, då hon har cerebral pares och epilepsi. Du kommer stödja henne med allt i hennes vardag, såväl i de grundläggande behoven som kommunikation, samt delta i olika aktiviteter. Arbetsuppgifterna kan exempelvis inkludera stöd vid daglig träning, lek, promenader, bad, personlig hygien, sondmatning och övrig omsorg. ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är trygg i dig själv och som har ett stort hjärta. Du är lyhörd när det kommer till att se hennes behov, du är genuin, positiv och engagerad i hennes assistans och livkvalité. Som hennes assistent kommer du att vara en viktig person i hennes liv och det krävs att du är intresserad, delaktig och ansvarsfull. Du vill sätta guldkant på hennes tillvaro samt hjälpa henne med det som behövs för att hon ska få en värdefull vardag.
KRAV
B-körkort och tillgång till bil, då arbetsplatsen ligger en bit utanför Trollhättan
Ej pälsallergiker då katt finns i hemmet
Ej allergisk mot klorerat vatten då bad ingår i hennes aktiviteter
Rökfri
MERITER
Erfarenhet av cerebral pares
Erfarenhet av sondmatning
Erfarenhet av kommunikation med hjälp av bilder och tecken
Sysselsättningsgrad: Cirka 80%. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
https://kuraomsorg.se
Kura Omsorg
