Personlig assistent på ca 94% sökes till kvinna i Sävast
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Boden Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Boden
2025-09-23
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Inre Kraft I Norr AB i Boden
, Luleå
, Älvsbyn
, Piteå
, Kalix
eller i hela Sverige
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent, 93,75 % fast tillsvidareanställning hos vår kund som är bosatt i Sävast (mellan Boden och Luleå). Som personlig assistent hos vår kund kommer du att få en central roll i hennes vardag. Du arbetar med allt från personlig omvårdnad till att skapa en trygg och trivsam hemmiljö. Tjänsten omfattar arbete både vardagar och helger enligt följande arbetstider:
Kl 07.30-16.00
Kl 16.00-22.00
Kl 07.30-14.45 på helger
Tillträde sker enligt överenskommelse, där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 68-årsåldern med stort intresse för sina hundar. Vår kund lever med MS och har stomi, vilket gör att hon behöver stöd i det dagliga livet.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Förflyttningar (kunden använder rullstol, duschstol och glidbräda)
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett stort hjärta för andra människor och en vilja att göra vardagen lite bättre varje dag. Du är lyhörd, initiativtagande samt lösningsfokuserad. Vidare ser gärna att du är engagerad och ansvarstagande. Personlig lämplighet är avgörande i denna roll.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Du tål pälsdjur, specifikt hund - det finns 4 hundar i hemmet
Du är rökfri
Du har goda kunskaper i det svenska språket
MERITER
B-körkort och tillgång till bil
Erfarenhet av arbete inom vård och omsorg
Sysselsättningsgrad: 93,75%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://inrekraft.se Arbetsplats
Inrekraft Kontakt
Emelie Eman emelie.eman@inrekraft.se Jobbnummer
9521890