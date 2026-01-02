Personlig assistent på ca 90 % dagtid till tjej i 20-årsåldern
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2026-01-02
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Örnsköldsvik
, Kramfors
, Sollefteå
, Vännäs
, Mark
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu en personlig assistent till vår kund på 90%. Kunden går i skolan i Örnsköldsvik, och som assistent kommer du att stötta henne under skoldagen. Det innebär att arbetet främst sker på vardagar under dagtid.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 08.00-15.30
Under ordinarie skolveckor arbetar du som assistent ungefär 90 %, eftersom det inte sker arbete under helger och lov. Som assistent för detta uppdrag är du ledig när skolan är stängd. Om du är intresserad av att arbeta helger eller helgdagar kan vi hjälpa dig att kombinera detta uppdrag med ett annat. Tillträde sker enligt överenskommelser där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående. Tidbegränsad anställning till den 10 juni 2026. OM KUNDEN
Vår kund är en tjej i 20-årsåldern, och som personlig assistent i detta uppdrag kommer du att vara ett stöd där hennes funktionsnedsättning sätter gränser. Hon är rullstolsburen och behöver en assistent vid sin sida under hennes skolgång, som kan stötta med handräckning i exempelvis klassrum och matsal. Vidare har kund ett stort djurintresse, då hon har både hund och katt hemma. Vi ser gärna att du delar detta intresse!
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För oss och för vår kund är det viktigt att hitta rätt person, och därför lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Vi söker dig som är empatisk och lyhörd för andras behov, och som kan hantera de situationer som kan uppstå i vardagen. Du är trygg i dig själv, tar ansvar och ser vad som behöver göras - med ett prestigelöst och positivt förhållningssätt.
Du bör vara medveten om att det är ett yrke där oförutsedda situationer kan uppstå eftersom du arbetar nära en person i hennes vardag. Vi önskar att du är kreativ, motiverande och har förmågan att få med dig andra.
Sysselsättningsgrad: Cirka 90% tidsbegränsad anställning.
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se 0708157731 Jobbnummer
9667609