Personlig assistent på ca 75% dygnstjänst sökes i Örnsköldsvik
2025-12-17
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är på cirka 75% och innebär dygnspass (24 timmar), cirka 7-8 pass per månad, vilket ger längre sammanhängande ledighet mellan passen. Arbetstiderna är förlagda mellan 08:45-08:45 med väntetid under natten. Under arbetspassen sover du i min lägenhet och delar min vardag. Uppdraget passar dig som trivs med frihet under ansvar och som vill vara en viktig del av en annan människas liv - inte bara utföra arbetsuppgifter.
OM KUNDEN
Jag är väldigt glad, lekfull och mycket social. Jag är en vuxen man, men har behov och beteenden som hos ett litet barn. Jag går och springer, men behöver hjälp med det mesta.
Jag älskar att umgås med människor och att göra saker tillsammans. Jag vill att du är med i mina sociala sammanhang - inte står bredvid. Promenader och utevistelse är en viktig del av min vardag, och cafébesök, bilturer, vardagshandling, laga mat, städa, busa och kramas är en naturlig del av arbetspasset.
Jag kommunicerar utan verbalt språk och vi använder alternativa kommunikationssätt (AK), där fotografier är en stor del av mitt sätt att förstå och göra mig förstådd. Jag behöver att du är nyfiken, uppmärksam och närvarande. Alla dagar går jag till min dagliga verksamhet tillsammans med mina arbetskompisar. Där är jag med på bad, ridning, musik och dans, utegrupp och hundgrupp. Det är en viktig del av mitt liv där jag trivs, är aktiv och får vara tillsammans med andra.
Utöver detta formar vi vardagen tillsammans. Här finns utrymme att tänka själv, känna in och skapa ett liv som är mer än rutiner. Det finns inga detaljstyrda scheman minut för minut - istället bygger vardagen på tillit, omdöme och vår relation. Du är trygg nog att ta egna initiativ och lyhörd nog att göra det tillsammans med mig. Du agerar som min extra hand i min vardag.
Jag behöver hjälp med det mesta praktiska i vardagen, som mat, hygien och på- och avklädning. Men det viktigaste i din roll är vem du är, inte bara vad du gör.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Du:
är trygg som person
tar ansvar för vardagen och ser vad som behöver göras
har empati, är nyfiken och har tålamod
vill och vågar ta egna initiativ
förstår att frihet alltid hänger ihop med ansvar
agerar som min extra hand i min vardag
När du ser mig och mina behov får du det tillbaka i form av värme, glädje och närhet. Mina assistenter beskriver sitt arbete med mig som nära, mänskligt och meningsfullt. Familjen är engagerad och närvarande. Det finns en öppen och respektfull dialog där trygghet, tydlighet och god kommunikation värderas högt.
Jag har redan tre underbara assistenter, och varje person i teamet är viktig. När du är här är det du som är min högra hand och den som håller ihop vardagen.
KRAV
B-körkort och tillgång till bil (används i tjänsten, reseersättning utgår).
Ej allergisk mot häst
Ej allergisk mot klor
Sysselsättningsgrad: ca 75%
Antal tjänster: 1st
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
