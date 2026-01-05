Personlig assistent på 90% till man med Downs syndrom utanför Norrköping
2026-01-05
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
Vi erbjuder en meningsfull arbetsplats strax utanför Norrköping, cirka 20 minuter från stan, i en lugn och naturnära miljö.
Här finns skog, frisk luft samt pool vid hemmet. Du blir en del av ett tryggt och engagerat team som stöttar varandra i vardagen.
Om rollen
Som personlig assistent arbetar du nära en man med Downs syndrom som har ett stort hjärta och massor med energi. Dagarna består av långa promenader, lek och bad där du är med och skapar en trygg, aktiv och glädjefylld vardag där han får möjlighet att utvecklas och vara sig själv. Arbetet innefattar bland annat stöd vid måltider, personlig hygien och kommunikation med hjälp av tecken.
Du hjälper honom att vara så självständig som möjligt och finns som stöd när utmaningar uppstår. Rollen kräver tålamod, flexibilitet och förmåga att se möjligheter även i mer krävande situationer.
Vad vi söker hos dig
Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor och vill bidra till en meningsfull vardag.
Du är tålmodig, positiv och trygg i dig själv.
Du är aktiv, kreativ och kan följa rutiner samtidigt som du är flexibel.
Du trivs med fysisk aktivitet.
Erfarenhet från vård, omsorg eller pedagogik är meriterande.
Körkort (manuell) och simkunnighet är ett krav.
Kunskap i teckenspråk är meriterande men inget krav, utbildning ges vid behov.
DET HÄR ERBJUDS DU
Vivida står för kvalitet. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra och känna stolthet i din yrkesroll. Som personlig assistent har du ett givande arbete där du är mycket viktig för en annan människa. Du får stöd av oss som arbetsgivare och möjlighet till personlig utveckling genom dina arbetsuppgifter och utbildning. Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
Arbetstiden är fördelad på på både dagar och kvällar samt varannan helg. Tjänsten är på 90% med möjlighet till extrapass.
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
TILLTRÄDE
Jag behöver ha en ny assistent så snart som möjligt och är vi rätt för varandra kommer vi överens om startdag.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-02-05 Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
Fast timlön enligt överenskommelse. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vivida Assistans AB
(org.nr 556666-3265) Arbetsplats
Vivida Assistans AB Jobbnummer
9669237