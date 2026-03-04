Personlig assistent på 86% till ung man i Norsjö
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norsjö
2026-03-04
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 86% hos vår kund i Norsjö. På denna schemarad arbetar man dag, kväll, natt, även dygnspass förekommer.
Arbetstiderna varierar, men är upplagda ungefär enligt följande:
Kl 07.30-17.00
Kl 13.30-22.00
Kl 07.30-21.00
Dygnspass med varierad starttid
Tillträde sker 1/4 2026, och vi ser gärna att du kan påbörja introduktion i närtid.
OM KUNDEN
Kunden är en kille på 21-år som bor i egen lägenhet. Han behöver din hjälp som assistent i sin vardag då han har autism, epilepsi och är icke verbal.
Arbetsuppgifterna består av att ge stöd och hjälp i vardagen så som:
Stötta och handleda vid måltidssituationer och förekommande hushållssysslor
Stöttning vid kommunikation med omgivningen
Personlig omvårdnad
Planering och uppmuntran vid genomförande av aktiviteter
Kunden använder sig av PECS (bilder som är anpassade utifrån hans individuella behov) som kommunikationsstöd.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. Vi vill att du är lugn och tålmodig, är positiv och äger ett glatt sinne, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Du som söker behöver säkerställa att du har möjlighet att ta dig till arbetsplatsen, då bussförbindelser inte alltid överensstämmer med arbetstiderna. Körkort och bil är därav att föredra men inte ett krav.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
MERITER
Tidigare erfarenhet av autism, epilepsi eller PECS.
Sysselsättningsgrad: 1 st tillsvidaretjänst 86%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Så ansöker du
