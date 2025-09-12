Personlig assistent på 80% till 20-årig kille i Vänersborg
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 80% hos vår kund i Vänersborg. Du erbjuds jobba dag, kväll och varannan helg. Det förekommer dubbelassistans vid vissa aktiviteter.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 06.30-16.30
Kl. 15.30-22.00
Kl. 10.00-21.30 (helg)
OM KUNDEN
Vår kund är en kille i 20-årsåldern som bor i Vänersborg med sin familj och sina djur. Som personlig assistent hjälper du honom med alla vardagliga moment såsom vid matsituationer, personlig hygien, att tolka omvärlden och att kommunicera med sina kompisar. Han kommunicerar med hjälp av en poddbok.
Kunden tar sig fram med rullstol som du kör åt honom. På vardagar går han på daglig verksamhet. På fritiden tycker han om att bada, dansa, promenera och att vara ute i skogen, ibland tillsammans med sin hund. Kunden har egen bil och cykel som möjliggör att du och han kan åka iväg och hitta på saker tillsammans.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund söker en nyfiken och busig person till sitt team. Han ser gärna att du gillar musik, djur, dans och att var ute på olika aktiviteter. Du som söker bör också vara flexibel, lyhörd, ansvarsfull, trygg och glad. I gruppen arbetar både killar och tjejer med olika intressen, det är en bra mix för kunden. Vi prioriterar personlig lämplighet.
KRAV
Ej allergisk mot pälsdjur
Kunna svenska obehindrat i tal och skrift
MERITER
Erfarenhet av vårdarbete
Sysselsättningsgrad: 80%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
