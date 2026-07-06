Personlig assistent på 80 % sökes till kvinna i 60-årsåldern
Säters kommun, LSS / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Säter Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Säter
2026-07-06
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När du arbetar i Säters kommun arbetar du för framtidstro och livskvalitet för Säterborna. Med engagemang och samarbete arbetar vi för ett hållbart samhälle, och du är välkommen till oss!
Med närhet till det mesta som ger livskvalitet, är det trivsamt och lätt att leva och jobba i vår kommun.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-06Arbetsuppgifter
Som personlig assistent kommer du att hjälpa mig med:
• Personlig omvårdnad och hygien.
• Förflyttningar och praktiskt stöd i vardagen.
• Matlagning och hushållssysslor.
• Följa med på promenader, träning och andra aktiviteter.
• Stöd vid läkarbesök och ärenden.
• Att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet i min vardag.
Arbetstiden kommer att vara förlagd måndag-fredag dagtid men kan förläggas kväll och helg om behov uppstår.
Erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård och omsorg är meriterande, men personlig lämplighet och god personkemi är det viktigaste.
Vi tillämpar löpande rekrytering och tjänsten tillsätts enligt överenskommelse.Kvalifikationer
Jag lägger stor vikt vid personlig lämplighet. För att trivas och fungera väl i uppdraget ser jag att du är:
Lugn och trygg i ditt sätt att vara, även i situationer som kan kräva flexibilitet och anpassning.
Lyhörd och empatisk, med förmåga att uppmärksamma och respektera den enskildes behov, önskemål och integritet.
Ansvarstagande och pålitlig, då kontinuitet och trygghet är viktiga delar i assistansen.
Tålmodig och inkännande, med förståelse för att kommunikation och vardagliga moment ibland kan behöva ta tid.
Flexibel och lösningsorienterad, med förmåga att anpassa dig efter förändrade behov och förutsättningar.
Respektfull och professionell, med ett personcentrerat förhållningssätt.
God samarbetsförmåga, då du arbetar nära både den assistansberättigade, anhöriga och kollegor.
Har B-körkort
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Vill du veta mer om våra lönenivåer? På sater.se/lon hittar du information om lönespann, ingångslöner, lönespridning och hur lönen utvecklas över tid. Där redovisar vi även statistik för olika befattningar för att ge en tydligare bild av löneläget inom organisationen. Informationen är en del av vårt arbete för ökad öppenhet och transparens kring lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C335726". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Säters Kommun
(org.nr 212000-2247)
Jönshyttevägen 6 (visa karta
)
783 32 SÄTER Arbetsplats
Säters kommun, LSS Kontakt
Verksamhetschef
Åsa Eriksson asa.eriksson@sater.se +4622555093 Jobbnummer
9994047