Personlig assistent på 78% sökes till kvinna i Västerås!
Nu söker jag en personlig assistent till mig, en kvinna bosatt i Västerås. Du kommer vara mina armar och ben i vardagen, och jag ger själv instruktioner hur jag önskar ha min hjälp. Det kan vara allt från personlig hygien till att sköta trädgården, hemmet eller att åka iväg på aktiviteter.
Jag söker dig som är lugn och följsam. Du ska kunna vänta när hjälp inte behövs för att sedan vara beredd att hjälpa till när det behövs. Du ska kunna cykla och ska har körkort, då jag tar mig runt både med permobil och i en större bil. Du ska behärskar det svenska språket väl, både i tal och i skrift. Jag ser gärna att du delar mina intressen av djur, natur och växter. Jag ser gärna att du som söker är en kvinna över 35 år, med bra fysik och icke rökare.
Arbetstider är 3 vardagar i veckan. Klockan 08:00-18.30. Inga nätter, helger eller storhelgsdagar.
Anställningsvillkor: Tillsvidare 78%
Arbetstider: Dag
Tillträde: Enligt överenskommelse
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
https://kompisassistans.se/
För detta jobb krävs körkort.
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Matheo Johansson matheo.johansson@kompisassistans.se 0771-404525
9816152