Personlig assistent på 70-75 % sökes till 20-årig tjej i Örnsköldsvik
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örnsköldsvik Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örnsköldsvik
2025-09-02
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent på cirka 70-75 % hos vår fantastiska kund i Örnsköldsvik. Det förekommer dubbelassistans under större delen av dygnet. Du erbjuds jobba under dag, kväll, och natt. Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 14.30-21.00, 15.00-21.00 kväll
Kl. 07.00-17.00 helg
kl. 21.00-07.00 natt
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en snäll och levnadsglad tjej i 20-årsåldern som bor strax utanför Örnsköldsvik. Som personlig assistent hjälper du henne i de vardagliga momenten. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat sondmatning, mediciner, förflyttningar, följa med till stallet, badet eller på andra roliga utflykter. Vidare tycker kunden om uteaktiviteter, leka, pyssla, djur och musik med mera.
Arbetsplatsen är i en välordnad och strukturerad miljö där det finns tydliga rutiner. Du kommer också under dag- kvällstid alltid ha en kollega vid din sida! ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund söker dig som är noggrann, lyhörd och engagerad som person. Vidare bör du vara lojal och kan ha en öppen/rak dialog med din arbetsgivare och kollegor. Vi har inga krav på att du ska ha arbetat som personlig assistent tidigare utan tar stor hänsyn till personlig lämplighet. KRAV
Körkort och tillgång till bil för att ta dig till och från arbetet
Ej pälsdjurallergi, hund finns i hemmet
Du ska vara rökfri
Sysselsättningsgrad: Cirka 70-75 %.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Jobbnummer
9487483