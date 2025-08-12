Personlig assistent på 70% till 60-årig kvinna på Östermalm i Stockholm
2025-08-12
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos en av våra kunder boende på Östermalm i Stockholm. Vi erbjuder en tjänst på 70% med dagpass och nattpass (delar av nattpasset består av sovande jour), både vardagar och helger.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 10.00-17.00 och 17.00-10.00 på vardagar
Kl. 11.00-18.00 och 18.00-11.00 på helger
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en kvinna i 60-årsåldern med cerebral pares. Hon använder sig av rullstol och behöver hjälp med samtliga moment i sin vardag.
Vanligt förekommande arbetsuppgifterna är enligt följande:
Hjälpa till med de dagliga rutinerna såsom förekommande hushållssysslor
Assistera vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Vidare tycker kunden om att gå på biobesök, restaurangbesök, kultur, resa och besöka kyrkan.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor. Du ska vara lyhörd och ha ett intresse för kunden och det hon önskar att göra. Vidare är du en lugn, engagerad och omhändertagande människa som klarar av att ta ett stort ansvar. Det allra viktigaste för oss är dock att du och vår kund trivs i varandras sällskap.
MERITER
Vårderfarenhet eller motsvarande
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 70%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-08-29
