Personlig assistent på 70% sökes till 9-årig kille!
2026-03-25
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker nu dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Trollhättan. Tjänsten omfattar cirka 70 % och innebär arbete enligt ett fast schema. Arbetstiden är förlagd till både vardagar och helger, där arbetspassen under veckodagar främst är förlagda till kvällstid. Helgarbete ingår varannan helg.
Tillträde sker enligt överenskommelse och vi ser gärna att du har möjlighet att påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en glad kille i 9-årsåldern som är rullstolsburen och har ett omfattande omvårdnadsbehov. Som personlig assistent stöttar du honom i vardagens alla moment. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat hjälp med dagliga rutiner och förekommande hushållssysslor, personlig hygien, av- och påklädning samt måltider.
Vidare älskar han att bada, gå i sin gåstol, lyssna på musik och att skratta tillsammans. Du som assistent är därför med och möjliggör lek och aktivitet i hans takt och utifrån hans behov.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och trygg i dig själv, med förmåga att se och förstå individens behov. Du är flexibel, har lätt för att samarbeta och trivs i ett nära samarbete med både kund och kollegor. Arbetet innebär att du assisterar vid förflyttningar, vilket förutsätter att du är fysiskt kapabel. Erfarenhet av liknande arbete är meriterande, men vi lägger störst vikt vid personlig lämplighet, engagemang och en positiv inställning.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-21
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
https://kuraomsorg.teamtailor.com
Industrigatan 2 (visa karta
)
461 37 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Kura Omsorg
9818031