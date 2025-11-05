Personlig assistent på 52,5% till 65-årig kvinna i Ullånger
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker en personlig assistent till vår kund i Ullånger. Tjänsten omfattar 52,5% och arbetstiderna är förlagda till dagtid på vardagar. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Det förekommer uppehåll i schemat under jul- och nyårshelgerna samt under sommaren, från midsommarveckan till mitten av augusti. Under dessa perioder sköts assistansen av anhöriga.
Schema:
Tisdag kl. 09.00-16.00
Onsdag kl. 09.00-16.00
Fredag kl. 09.00-16.00
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv kvinna i 65-årsåldern. Hon gillar att vara ute i naturen, orientera, träna och spendera tid med familjen. Vår kund behöver din hjälp som assistent i sin vardag då hon är förlamad och sitter i rullstol.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor och en god förmåga att förstå och analysera andras behov. Du är lyhörd, tar gärna initiativ, tänker lösningsorienterat och visar stort engagemang i ditt arbete. Vi ser även gärna att du är en aktiv person, då vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort
Ej allergisk mot pälsdjur då katt finns i hemmet
Tåla klorerat vatten
Rökfri
MERITER
Erfarenhet som personlig assistent eller annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 1 st på 52,5%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://rehabassistans.se/ Arbetsplats
Rehabassistans Kontakt
Wilma Bystrom wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9590043