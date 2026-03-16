Personlig assistent på 50-75% sökes till tjej i Bredbyn
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Bredbyn. Tjänstens omfattning är ca 50-75% förlagt på dag och kväll. Arbetet omfattar både vardagar och helger.
Arbetstiderna är schemalagda enligt följande:
Kl. 07.00-14.00
Kl. 14.00-20.00
Kl. 08.30-20.00
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du har möjlighet att påbörja introduktion senast v.12. OM KUNDEN
Vår kund är en tjej i 20-årsåldern som är bosatt i centrala Bredbyn, några mil utanför Örnsköldsviks stadskärna. Som personlig assistent hjälper du henne i vardagliga moment exempelvis förflyttningar, bad, träning, personlig hygien, vardagssysslor i hemmet, samt att följa med på fritidsaktiviteter. Hon har ett stort intresse för framförallt hockey och uppskattar även att åka på loppisar, spela bingo och vara ute på hundpromenader.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vår kund värdesätter högt om du som person tar egna initiativ, ser positivt på att hitta på saker, är empatisk och lyhörd inför kunden behov. Ett plus om du är sportintresserad då kunden har ett stort intresse för hockey. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av yrket men det är inget krav för att ansöka till tjänsten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
KRAV
Körkort och tillgång till egen bil för att ta dig till och från arbetsplatsen.
Ej Allergisk mot pälsdjur.
MERITER
Erfarenhet av yrket eller vård och omsorg.
Sysselsättningsgrad: 50-75%
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att arbeta som personlig assistent.
Om du ska arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som trädde i kraft den 1 mars 2026.
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
