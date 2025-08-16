Personlig assistent på 50% sökes till kvinna i eget boende i Linköping!
Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
Hej!
Vi är ett team på fem assistenter, som söker nya kollegor som är intresserade av människor och att vilja jobba som personlig assistent till en kvinna med Rett syndrom.
Arbetet är varierande och styrs utifrån kundens behov, det kan vara t.ex personlig omvårdnad, sjukgymnastik, hushållssysslor, andra aktiviteter inom och utom hemmet.
Vi söker Dig som har en positiv livssyn, är empatisk, lyhörd och ansvarsfull, kan samarbeta men även arbeta självständigt. Du ska ha förmågan att ta egna initiativ och kunna anpassa Dig efter dagens situation. Vi vill att Du är rökfri, eftersom arbetet sker nära kunden. God kunskap i svenska språket i tal och skrift är viktig för kommunikation och dokumentation. Du behöver ha en god grundfysik eftersom arbetet ibland kan vara fysiskt ansträngande.
Till denna tjänst önskas på kundens begäran endast kvinnliga sökanden.
Kunden har assistans dygnet runt och det är därför viktigt att Du kan jobba alla dygnets och veckans tider. På natten är det jour mellan kl: 22 och 07. Du behöver kunna vara flexibel med arbetstider eftersom teamet täcker upp för varandra vid frånvaro.
Ser gärna att du även kan jobba under sommaren.
Erfarenhet av vård och omsorg är en merit, men vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet och intresse.
Anställningsvillkor: Tillsvidare
Arbetstider: Dag, kväll, helg, natt (jour)
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
Tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut.
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kompis Assistans, Ekonomisk Fören
, https://kompisassistans.se/ Arbetsplats
Kompis Assistans Kontakt
Teamchef
Malin Karlsson malin.karlsson@kompisassistans.se 0771-404525 Jobbnummer
9461356