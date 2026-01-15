Personlig assistent på 50% sökes till aktiv 12-åring utanför Kungälv!
2026-01-15
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Jag är en 12-årig aktiv, busig kille som bor med min mamma, pappa och storebror i Kungälv.
Jag älskar fart och fläkt och söker en påhittig assistent med barnasinnet kvar som vill hitta på äventyr med mig. Jag älskar fartfyllda lekar och söker någon som vill hjälpa mig att köra radiostyrda bilar, hoppa studsmatta, åka berg- och dalbana på Liseberg, leka med tåg, bada i havet och på badhus samt springa i framerunner eller olika lopp i speciell löparvagn. Jag gillar också stillsamma och avslappande upplevelser som att besöka Eldorado och de sinnesrum som finns där. Jag tycker om att umgås med mina kompisar, vi går bl.a. i rullstolsdans tillsammans. Jag önskar att du som assistent hjälper mig att ta initiativ till aktiviteter som jag och mina kompisar kan göra samt hjälper mig hålla kontakt med dem.
Jag har en cp-skada, svår intellektuell funktionsvariation, dubbelsidiga cochelaimplantat, och epilepsi. Jag har en knapp på magen som jag matas genom när jag inte orkar äta genom munnen. Jag har inget verbalt språk men är väldigt uttrycksfull och kommunicerar med ögon och kroppsspråk. Det är därför viktigt att du är lyhörd och läser av mina behov och vad jag vill. Jag tränar också på att kommunicera via bildstöd i en PODD-bok och ögonstyrningsdator. Jag behöver hjälp med allt i min vardag, såsom på- och avklädning, mat och medicin, blöjbyten, tvätta mig och att bli självständig i leken.
Omfattning av tjänst Tjänstgöringsgraden är 50%, men det finns möjlighet att jobba mer om du önskar det!
Arbetstiderna är varierande, vanligtvis kommer du jobba vardagseftermiddagar (14.30-20.30) samt längre helgpass (9.30-20.30).
Vem är du som söker? Vi söker dig som:
Är en påhittig person med barnasinnet kvar
Är lyhörd och har en förmåga att se möjligheter
Har en hög arbetsmoral
Har lätt för att ta initiativ till lek och andra aktiviteter
Har goda kunskaper i svenska
Det är även meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet av barn med funktionsvariationer
Har erfarenhet av alternativ kommunikation
Har körkort och tillgång till bil
Om du tycker tjänsten låter intressant, tveka inte med att skicka in din ansökan! Urval och intervjuer görs löpande vilket gör att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret. Ansök om detta redan nu via nedan länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Amanda Finnhultamanda.finnhult@agrenska.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
