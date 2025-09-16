Personlig assistent på 45% till kvinna i övre 20-årsåldern i Sollefteå
2025-09-16
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent hos vår kund i Sollefteå. Vi erbjuder en tjänst på 45% som gäller initialt, efter en tid finns möjlighet till ökad tjänstgöringsgrad. Arbetstiderna är förlagda till dagtid och kvällstid enligt följande:
Vardagar Kl. 07.30-17.00 Kl. 15.00-19.00 Kl. 15.00-21.30
Helger Kl. 09.00-21.00 Kl. 10.00-22.00
Vi ser gärna att du kan börja inskola dig så snart som möjligt.
OM KUNDEN
Kunden bor i centrala Sollefteå med sin familj. Hon har många olika intressen, bland annat tycker hon om att laga god mat, mode, skönhet, titta på film, serier och bio. Som personlig assistent kommer du att hjälpa henne med vardagliga moment så som vardagssysslor i hemmet, personlig hygien, av- och påklädning, förflyttningar och följa med/delta vid bad och träning.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
En del av funktionsnedsättningen innebär att kunden kan ha svårt att ta sig för att göra saker. Vi söker därför dig som med humor och kreativitet kan peppa och motivera henne när hennes egna driv inte räcker till. Vidare ser vi att du är en lyhörd person som ser till kundens behov. Du är även ansvarstagande, du ser vad som behöver göras och tar egna initiativ. Till sist har kunden hjälpmedel i vardagen men det förekommer manuella lyft, därför bör du som söker inte ha några underliggande problem med nacke och rygg.
KRAV
Manuellt B-körkort
Ej allergisk mot pälsdjur
Sysselsättningsgrad: 45%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
Kura Omsorg i Sverige AB
Kura Omsorg
