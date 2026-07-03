Personlig assistent på 40-85% sökes till man i Lammhult
Nordström Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-07-03
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Nu söker vi på Nordström Assistans Dig som har hjärtat på rätt ställe och som vill tillgodose en människas liv med särskilda insatser.Publiceringsdatum2026-07-03Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en glad och social 30-årig man bosatt i Lammhult. Tjänsten erbjuder stor flexibilitet då sysselsättningsgraden kan anpassas mellan 40% och 85% utifrån dina önskemål.
Kunden är rullstolsburen och behöver ditt stöd för att få vardagen att fungera smidigt. Han har ett stort sportintresse – med extra fokus på ishockey – är det ett stort plus om du delar det intresset. Dina arbetsuppgifter är varierande och inkluderar:
Personlig omvårdnad: Stöd vid förflyttningar, påklädning och personlig hygien.
Hushållssysslor: Matlagning, städning och tvätt.
Arbetsplatsstöd: Kunden arbetar dagtid som administratör, och du följer med som ett stöd på hans arbetsplats.
Social samvaro: Att finnas till hands för goda samtal och sällskap.
Arbetstider: Vardagar kl. 08.00–16.00 (måndag, tisdag, torsdag och fredag). Det finns viss möjlighet till flexibilitet kring arbetstiderna utifrån dina önskemål.
Om dig
Som personlig assistent hos oss spelar du en avgörande roll i att skapa en trygg och meningsfull vardag för vår kund. Du kommer att vara en viktig del av deras liv och bidra till deras självständighet och välmående.
Vi söker dig som är social, lyhörd, trivas i olika situationer, arbetsvillig, relativt flexibel, punktlig, ordningsam och glad. Vi ser gärna att du har god fysik då lyft förekommer. Krav för tjänsten är körkort. Det är också viktigt att du inte är pälsdjursallergiker då det finns djur i hemmet. Det viktigaste är att det finns personkemi mellan dig som sökande och kunden. Detta kan komma till att bli avgörande vid det slutgiltiga urvalet.
Det är krav på att du
inte har allergi mot pälsdjur
har körkort (automat/manuellt)
har tillgång till bil för att kunna ta dig till arbetsplatsen
Omfattning: Deltid mellan 40-85% utefter önskemål. Antal tjänster: 1-2. Tillträde: v.32. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten tillsätts så snart som möjligt. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Rekryteringsprocessen Din ansökan kan komma att läsas av personal inom Nordström Assistans, av kund och dennes anhöriga och/eller samordnare. Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Urval kan ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte att skicka in din ansökan idag!
Vid eventuell anställning För anställning hos oss på Nordström Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling samt giltigt personbevis och/eller eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att få arbeta som personlig assistent hos oss.
Om du ska arbeta med denna kund krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdraget beställs av via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid. Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
och du väljer det som heter för arbete med "Äldre eller personer med funktionsnedsättning".
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag i enlighet med gällande lagstiftning och de nya regler som träder i kraft den 1 mars 2026. För dig med anställningsstöd Nordström Assistans är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Nordström Assistans Vi på Nordström Assistans är övertygade att med rätt hjälp och förutsättningar kan man nå mer. Vi vill förändra, förbättra och skapa vägen till en bättre tillvaro. Vi har funnits sedan 1998 och erbjuder idag personlig assistans i hela Sverige och utgår från regionalkontoren i Stockholm, Gotland, Malmö, Jönköping och Gällivare. Vår framgång vilar på våra medarbetare och vi söker dig som vill vara en del av vårt team!
Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna.
Du hittar mer information på https://www.nordstromassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7858054-2085956". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordström Assistans AB
(org.nr 556550-4007), https://jobb.nordstromassistans.se
Växjö kommun Omsorgsförvaltningen (visa karta
)
352 31 VÄXJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordström Assistans Jobbnummer
9992390