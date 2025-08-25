Personlig assistent på 39% till 19-årig tjej i Vänersborg
2025-08-25
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent på 39% hos vår kund i Vänersborg. Du erbjuds jobba cirka 31 timmar under jämna veckor och arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl. 15.30-21.00 måndag, onsdag, torsdag
Kl. 14.00-19.00 fredag
Kl. 10.00-15.00 lördag
Kl. 10.00-15.00 söndag
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en glad och livlig tjej i 19-årsåldern. Hon har Pitt-Hopkins syndrom, autism, adhd, intellektuell funktionsnedsättning och saknat verbalt språk. Hennes assistenter använder bildstöd och TAKK i kommunikation med henne. Som assistent följer du med och deltar i olika aktiviteter som att gå till köpcentrumet, badhuset, på gympa eller musikcafé. Du hjälper även henne med de dagliga rutinerna, till exempel på- och avklädning, hygien, vid måltider och ha koll på hennes schema.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Du bör vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad, då stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Vidare önskar kunden kvinnliga sökanden.
KRAV
Körkort (manuellt/automat)
Tillgång till bil
Rökfri
Ej allergisk mot pälsdjur
Tåla klor/Kunna simma
Behärska TAKK eller ha en vilja att lära sig
Förstå och kunna göra dig väl förstådd på svenska
MERITER
Körkort (manuellt)
Sysselsättningsgrad: 39% (cirka 31 timmar under jämna veckor).
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
