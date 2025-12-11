Personlig assistent på 25% sökes till 16-årig tjej i Norrköping
Kura Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2025-12-11
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kura Omsorg i Sverige AB i Norrköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
, Nyköping
eller i hela Sverige
På Kura Omsorg arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Kura Omsorg söker en personlig assistent för ett deltidsuppdrag på ca 25% hos vår kund i Norrköping. Tjänsten innebär arbete två vardagar i veckan, främst tisdagar och torsdagar, samt var tredje helg. Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
Arbetstider:
Kl. 16:30-21:00 (vardagar)
Kl. 10:00-16:00 (lördagar)
Kl. 09:30-17:00 (söndagar)
OM KUNDEN
Kunden är en 16-årig tjej med intellektuell funktionsnedsättning. Hon kommuncerar med teckenspråk och tecken som stöd, vilket innebär att du som assistent behöver vara bekväm med detta sätt att kommunicera.
Tillsammans med henne kommer du att vara ett stöd i vardagens olika moment, såsom måltider, personlig hygien och andra rutiner. Hon tycker om att hitta på roliga aktiviteter tillsammans med sin assistent och familj, tex dansa, åka till badhuset och leka i parken.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, lekfull, initiativtagande och engagerad. Vidare söker kunden kvinnliga assistenter!
KRAV
Kunskaper i teckenspråk eller tecken som stöd
MERITER
Vårdutbildning
Vårderfarenhet
Sysselsättningsgrad: ca 25%
Antal tjänster: 1
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Kura Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
För anställning hos oss på Kura Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
ATT ARBETA PÅ KURA OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Kura Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kura Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556733-7364), https://kuraomsorg.se Arbetsplats
Kura Omsorg Kontakt
Thyra thyra.eriksson@kuraomsorg.se 0708157731 Jobbnummer
9638583