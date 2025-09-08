Personlig assistent på 100% till 4-årig pojke i Härnösand / Mörtsal
2025-09-08
På Rehabassistans arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Rehabassistans söker dig som vill arbeta som personlig assistent. Vår kund bor varannan vecka i Härnösand och i Mörtsal. Vi erbjuder en tjänst på 100% och timvikariat vid behov. Arbetstiderna är förlagda till kl. 07.00-20.00 och du arbetar alltid tillsammans med en kollega.
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Vår kund är en pojke i 4-årsåldern, han är väldigt social och är gärna med där det händer. Han tycker om att följa med på sina syskons aktiviteter, som handboll och fotboll, och uppskattar att vara utomhus i alla väder. Dessutom gillar han att baka.
Pojken har ett stort omvårdnadsbehov och får aldrig lämnas utan uppsikt. Du som assistent hjälper honom i alla vardagliga moment.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Följa med och delta på aktiviteter
Hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning och förflyttningar
Hantering av hjälpmedel, bland annat sondmatning via peg, hostmaskin, hemrespirator och saturationsövervakning
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som är lyhörd och uppmärksam, med förmåga att se och förstå andras behov. Du är engagerad, lösningsfokuserad och kan ta initiativ. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Körkort och tillgång till bil
Ej allergisk mot pälsdjur
Rökfri
Tåla klor/Kunna simma
MERITER
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
Annan vårderfarenhet
Vårdutbildning eller motsvarande
Sysselsättningsgrad: 100%.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Rehabassistans, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Rehabassistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Inre Kraft i Norr AB
(org.nr 556666-8611), http://rehabassistans.se/ Arbetsplats
Rehabassistans Kontakt
Wilma Bystrom wilma.bystrom@olivia.se 070-1089971 Jobbnummer
9496975