Personlig assistent & kreativ eldsjäl till kille med autism
Vivida Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Örebro Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Örebro
2026-01-15
Vill du ha ett jobb som verkligen gör skillnad?Vi söker dig som vill bli den allra första personliga assistenten till vår son - en energifylld kille med omfattande, icke-verbal autism och ett stort behov av trygghet.
Det här är ett utmanande uppdrag som kräver lugn, mod och uthållighet. Vår son har mycket energi och ett stort hjärta, men precis som alla människor har han stunder av trots och utmaningar - då får du som assistent möjlighet att visa tålamod, kreativitet och stabilitet. För rätt person är arbetet enormt utvecklande, och varje framsteg blir ett gemensamt mål och en nyckel till framgång. UPPDRAGETDu följer med honom i hemmet och i vardagens olika miljöer och stöttar i: - Kommunikation och samspel
- Rutiner och vardagssysslor
- Lek, rörelse och återhämtning
Framför allt handlar jobbet om att bygga tillit, skapa trygghet och bli en viktig person i hans liv.Start sker som extra vid behov, med möjlighet till fasta arbetspass på sikt. Du kommer arbeta tätt tillsammans med oss som föräldrar i en varm och stödjande miljö.Vi söker dig som: - Har erfarenhet av autism eller annan funktionsnedsättning
- Är trygg, tålmodig och arbetar lågaffektivt
- Har fysisk och psykisk uthållighet
- Är lyhörd och vill verkligen lära känna honom
- Talar svenska obehindrat
- Är man
Meriterande: Kunskap i AKK/TAKK och erfarenhet av utåtagerande beteendenVi erbjuder: - Ett jobb där du gör verklig skillnad varje dag
- Långsiktigt relationsarbete med möjlighet att verkligen följa utveckling
- Introduktion och nära handledning av oss som föräldrar
- En arbetsplats där du blir viktig och uppskattad
- Möjlighet till fasta arbetspass på sikt
Välkommen att göra skillnad - på riktigt!
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD
I början är det dagtid på helger, och ibland eftermiddag under veckan.
TILLTRÄDE
Enligt överenskommelse
LÖN
På Vivida får du som assistent en fast grundlön per timme + semesterersättning samt eventuell OB-ersättning. Kollektivavtal finns.
ANSÖKAN
Sista ansökningsdag är 2026-03-15. Ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdag, så tveka inte att skicka in din ansökan!
DET HÄR ERBJUDS DU
Att vara anställd på Vivida innebär en trygghet genom kollektivavtal, marknadsmässig lön, pension, försäkringsskydd, schyssta semestervillkor och friskvårdsbidrag. Vi arbetar för att du som anställd ska må bra - våra medarbetare är det viktigaste vi har!
UTDRAG UR BELASTNINGSREGISTRET
På Vivida har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret för alla personer som arbetar hos våra minderåriga kunder och hos vissa vuxna kunder. Därför vill vi gärna att du som blir kallad på intervju tar med ett aktuellt belastningsregisterutdrag som inte är mer än ett år gammalt. Ansökan om registerutdrag får du via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Om Vivida
Vivida Assistans är en assistansanordnare som funnits sedan 2004. Med gedigen erfarenhet och trygg arbetsledning erbjuder vi en komplett helhetslösning för våra kunders assistans. Vi finns i hela landet och är en arbetsgivare som värnar om våra medarbetare på riktigt. Våra kunder har även tillgång till kvalificerad juridisk kompetens. Vår verksamhet bygger på en stark värdegrund, för vilken vi tilldelats den högsta R-licensen i etiskt företagande. Vi har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.
Läs mer om oss: http://www.vivida.se
