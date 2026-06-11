Personlig assistent med samordningsansvar till 18-årig kille i Norrtälje
Egelin Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrtälje Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrtälje
2026-06-11
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Vi söker två personliga assistenter till en humoristisk och teknikintresserad snart 19-årig kille med autism, ADHD och intellektuell funktionsnedsättning. Du blir en viktig del av hans vardag och finns med i både små och stora stunder – hemma, i skolan och på fritiden.
Vi söker en assistent på cirka 75–80 % och en assistent på cirka 50 %. En av tjänsterna kan komma att innefatta en samordningsroll, beroende på den sökandes erfarenhet, lämplighet och intresse. Samordningsrollen passar dig som trivs med att skapa struktur, hålla ihop det praktiska kring assistansen och fungera som en länk mellan arbetsgrupp, anhöriga och andra kontakter. Samordningsansvaret kan bland annat innebära viss planering och koordinering, delaktighet i schemaplanering och vikariesamordning samt att ha överblick över material och förbrukningsartiklar. Du bidrar även till kontinuitet och kvalitet i det dagliga arbetet.
Uppdraget har ett långsiktigt fokus med målet att skapa trygghet, struktur och delaktighet i vardagen utifrån individuella förutsättningar. Du finns med som ett stöd i övergången till vuxenlivet och i framtida livsförändringar, inklusive möjlighet till eget boende på sikt.
Vem är du?
Du är trygg, stabil och ansvarstagande med gott omdöme. Du arbetar strukturerat men är flexibel när det behövs. Du är lyhörd, engagerad och samarbetar väl, samtidigt som du kan arbeta självständigt. Tempot varierar och kräver både lugn och initiativförmåga. Du är rökfri.
Körkort och tillgång till bil är ett krav. Du behärskar svenska i tal och skrift samt har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet inom omsorg är meriterande, men personlig lämplighet och god personkemi är avgörande.Publiceringsdatum2026-06-11Dina arbetsuppgifter
Du ger stöd i vardagen utifrån individuella behov, inklusive personlig omvårdnad, sondmatning och medicinering. Du stöttar i kommunikation och hjälper till att tolka behov, känslor och situationer. Du bidrar till struktur, trygghet och delaktighet och finns med som ett stöd i olika miljöer, både i hemmet, i skolan och på fritiden.
Vi erbjuder
En trygg anställning med kollektivavtal (Fremia), lön enligt överenskommelse och friskvårdsbidrag.
Arbetstid
Dag-, kvälls- och helgpass. Vi söker en assistent på cirka 75–80 % och en assistent på cirka 50 %. En av tjänsterna kan komma att innefatta en samordningsroll.Så ansöker du
Skicka några rader om dig själv och varför du passar för tjänsten till jobb@egelin.se
. Märk din ansökan med SE07. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28
E-post: jobb@egelin.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Egelin Omsorg AB
(org.nr 559264-2853) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9960396