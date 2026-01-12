Personlig assistent med omtanke och driv - schemaanställning 50-100%
2026-01-12
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Hej!
Jag heter Björn, är 30 år och bor i en lägenhet vid Hornstull i Stockholm. Nu söker jag en personlig assistent som kan bli en del av mitt team. Jag har flera engagerade och erfarna assistenter som arbetat med mig länge - och vi ser fram emot att välkomna rätt person.
Lite om mig
Jag har nyligen genomgått en förändring i min livssituation som gör att jag nu har ett större behov av stöd i vardagen. Jag använder rullstol och behöver hjälp med förflyttningar, personlig omvårdnad, sondmatning (jag har PEG) och annat praktiskt stöd i mitt anpassade hem.
Rehabilitering är en viktig del av min vardag framöver, och därför kan arbetet innebära dubbelassistans vid flera tillfällen.
Om jobbet
Som personlig assistent hjälper du mig med det mesta i min vardag - från grundläggande omvårdnad till hushållssysslor, måltider och att skapa struktur i dagen. Arbetet utförs både självständigt och i samarbete med kollegor.

Publiceringsdatum
2026-01-12

Om tjänsten
Tjänsten är en schemaanställning på mellan 50-100%. Ange gärna i din ansökan vilken tjänstgöringsgrad du önskar. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och natt (med sovande jour). Även dygnspass förekommer.
Om dig
Jag söker dig som är:
• Flexibel, lyhörd och trygg
• Noggrann och ansvarstagande
• Van att ta eget initiativ och arbeta både självständigt och i team
Din ålder eller kön spelar ingen roll - det viktigaste är att du har gott omdöme och ett genuint engagemang.Kvalifikationer
• Du är rökfri
• Du talar och skriver flytande svenska, eftersom jag kommunicerar med kroppsspråk och ljud
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med dubbelassistans eller rehabilitering
• Kunskap om PEG och sondmatning (kan även läras på plats)
• Tidigare arbete som personlig assistent - men rätt inställning och vilja att lära är viktigast
Tillträde: Enligt överenskommelse
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332), https://jag.se/assistans/ Arbetsplats
JAG Personlig assistans Jobbnummer
9679388