Personlig assistent med körkort till aktivt uppdrag sökes
2026-04-13
Vill du ha ett aktivt och varierande jobb där körning och ansvar är en självklar del av vardagen? Då kan du vara min nya personliga assistent!
ag är en aktiv 36-årig man med autistiska drag och intellektuell funktionsnedsättning som söker en personlig assistent som trivs i ett omväxlande och händelserikt arbete. För att passa hos mig behöver du vara trygg, tålmodig och flexibel - och kunna möta både lugna och mer intensiva stunder med stabilitet.
Jag har en stark vilja och tycker om att vara ute i samhället och fylla mina dagar med aktiviteter och meningsfulla uppgifter. Som assistent är du ett viktigt stöd i att få vardagen att fungera strukturerat och smidigt, samtidigt som du behöver kunna hänga med i mitt aktiva tempo.
En stor del av arbetet innebär att vara på språng. Jag har bil och körning är en naturlig del av jobbet , därför behöver du ha B-körkort, god körvana och trivas med att köra bil. På eftermiddagarna arbetar jag med leveranser, vilket ibland kan innebära lyft och tyngre moment.
Arbetsplatsen utgår från där jag befinner mig, eftersom mina dagar varierar och vi rör oss mellan olika platser.
Vi tror att du passar om du:
Är tålmodig, trygg och ansvarsfull
Gillar ett aktivt jobb med mycket variation
Har god körvana och tycker om att köra bil
Är flexibel och kan anpassa dig efter olika situationer
Klarar både lugna stunder och mer intensiva arbetsmoment
Det här uppdraget passar dig som trivs med ansvar och rörelse - och är mindre lämpligt om du söker ett stillasittande eller förutsägbart arbete.
Omfattning: Timanställning, ca 1-2 pass/vecka (måndag-fredag).
Extra pass kan förekomma vid behov.
Arbetstid: 07:00-15:00 eller 15:00-23:00
Tillträde: Omgående
Plats: Södertälje (daglig verksamhet i Stockholm)
Är du intresserad? Skicka gärna din CV samt personligt brev. Och det är extra roligt om du vill lämna en videohälsning!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Här kan du läsa om alla förmåner du erbjuds som personlig assistent hos oss.
Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Välkommen du också!
Vill du veta mer om yrket personlig assistent?
Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Sista dag att ansöka är 2026-10-10
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Brukarkooperativet JAG Personlig Assistans AB
(org.nr 556704-9332)
103 23 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort.
JAG Personlig Assistans Jobbnummer
9850671