Personlig assistent med hjärta och tålamod! Tjänst ca 70%. Refnr:265-2026
MejDej-kooperativet / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Kristianstad Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Kristianstad
2026-02-26
, Bromölla
, Sölvesborg
, Hässleholm
, Östra Göinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos MejDej-kooperativet i Kristianstad
Hej!
Nu söker jag en personlig assistent som kan stötta mig i vardagen. Tjänsten omfattar ca 70 %.
Jag söker en självgående person som även kan ta egna beslut om det så behövs, du behöver ha tålamod då saker kan ta tid och förståelse att jag kan ha svårt att göra mig förstådd samt att grimaser kan förekomma pga min sjukdom.
Jag behöver hjälp med mitt dagliga liv, så som till exempel påklädning, mediciner, stöttning vid måltider (är kul att hjälpas åt vid matlagning), dusch och inköp i butik.
En del dagar i veckan vill jag även få hjälp att träna. Detta kan vara sådant som en promenad ute i naturen med rullator, övningar hemma där jag får stöttning, boxning eller till och med på friskis och svettis.
Jag är även konstnär och har stort intresse av att komma ut till min ateljé på A3, här kan även du ta del i och prova på mitt intresse. Jag brukar ställa ut min konst och då vill jag gärna ha dig vid min sida för stöttning. Vid tillfällen kan det även förekomma att jag vill fiska, utöver detta så tittar jag gärna på filmer eller serier när jag äter något gott innan läggdags.
I hemmet finns en väldigt kelen och lekglad katt, så det är viktigt att du ej är allergisk.
Du ska kunna jobba dygnspass.
Tycker du att detta låter intressant, tveka inte att skicka in en ansökan.
Ansökan ska innehålla personligt brev, meritförteckning, referenser och eventuella lönekrav. Före erbjudande om anställning skall utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Skicka in din ansökan till jobbansokan@mejdej.se
och ange refnr: 265-2026 tjänst.
Rekrytering sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
E-post: jobbansokan@mejdej.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "265-2026". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Mejdej-Kooperativet
290 30 KRISTIANSTAD Arbetsplats
MejDej-kooperativet Kontakt
Ferdane Mehmeti ferdane@mejdej.se 0447815112 Jobbnummer
9766168