Personlig assistent med hjärta för hundar, hälsa & resor
Plats: Östermalm/Lidingö
Omfattning: Heltid, dagar/kvällar/helg/natt]
Tillträde: 18 Aug
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent till en aktiv person med stort intresse för djur, matlagning, bakning, hälsa och resor. Tjänsten innebär att vara ett stöd i vardagen - både hemma och på resande fot - och skapa trygghet, glädje och struktur
VEM ÄR DU?
Du är en trygg och lyhörd person med ett genuint intresse för människor, djur och livskvalitet. Du trivs i köket, är van vid att ta egna initiativ och har lätt för att anpassa dig i olika miljöer. Du tycker om att resa och är inte rädd för att hoppa i vattnet om det behövs!
VI SÖKER DIG SOM:
Har erfarenhet eller intresse av hundar
Är simkunnig
Tycker om hälsa, träning och friluftsliv
Gillar att laga mat och baka
Är flexibel och kan följa med på resor inom Sverige och Europa
Talar svenska flytande (andra språk är ett plus)
Har körkort (meriterande men ej krav)
OM ARBETET
Arbetet är förlagt både hemma och ute på aktiviteter, med möjlighet till övernattningar vid resor. Du kommer även att vara delaktig i måltidsplanering, matlagning, bakning, motion, promenader med hunden, samt enklare hushållsuppgifter. Arbetstiderna kan variera och helg-/kvällsarbete kan förekomma. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-11
