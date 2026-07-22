Personlig assistent med gruppledaransvar sökes till ett aktivt uppdrag i Sv
Shamsen omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-22
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Vill du ha ett arbete där du får vara med och göra verklig skillnad – varje dag? Nu söker vi en engagerad och trygg personlig assistent med gruppledaransvar till en aktiv yngre kille med autism som bor i Svärdsjö.
Det här är ett uppdrag för dig som uppskattar ett aktivt liv, trivs med struktur och ser värdet i att bygga långsiktiga relationer. Brukaren kommunicerar med hjälp av bildstöd, vilket innebär att du behöver vara tydlig, lyhörd och pedagogisk i ditt arbetssätt. Tillsammans skapar ni en trygg och meningsfull vardag där delaktighet, rutiner och aktiviteter står i fokus.
Assistansen utförs alltid av två personliga assistenter samtidigt, dygnet runt. Du arbetar därför nära dina kollegor och blir en viktig del av ett sammansvetsat team där samarbete och kommunikation är avgörande för att skapa en trygg och kvalitativ assistans.
Utöver arbetet som personlig assistent kommer du att ha ett gruppledaransvar. Du blir en naturlig förebild i arbetsgruppen och fungerar som ett stöd för dina kollegor i det dagliga arbetet. I rollen ingår bland annat att introducera nya medarbetare, bidra till att rutiner och genomförandeplan följs samt vara en länk mellan arbetsgruppen och kund- och personalansvarig. Du är med och skapar struktur, engagemang och en positiv arbetsmiljö där alla arbetar mot samma mål.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trygg i dig själv. Du har ett lugnt och respektfullt bemötande, tycker om att arbeta tillsammans med andra och har förmågan att motivera och stötta dina kollegor. Vi söker dig som har erfarenhet av personlig assistans eller annat likvärdigt omsorgsarbete. Har du tidigare arbetat med personer med autism och har erfarenhet av att använda bildstöd eller annan alternativ kommunikation är det meriterande.
Hos oss får du ett utvecklande och meningsfullt arbete där du har möjlighet att påverka både brukarens vardag och arbetsgruppens utveckling. Om du vill vara en del av ett engagerat team där kvalitet, delaktighet och omtanke står i centrum hoppas vi att du skickar in din ansökan.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Shamsen omsorg AB
(org.nr 556832-3405), https://shamsen.se
Solskensgatan 1 (visa karta
)
785 60 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Shamsen Omsorg AB Kontakt
Susanne Malm susanne@shamsen.se Jobbnummer
10009445