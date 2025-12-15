Personlig assistent med glimten i ögat till en kvinna i centrala Jönköping
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Jönköping
2025-12-15
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Nu söker vi en personlig assistent till vår kvinna som bor i centrala Jönköping. Är du en lyhörd person med skinn på näsan som är kreativ och har glimten i ögat? I så fall kan det vara just dig vi söker!
Vad innebär tjänsten
I arbetsuppgifterna ingår motiverande insatser, assistera vid daglig verksamhet, skötsel av hemmet samt stöttning vid fritidsaktiviteter. Humor, respekt och att hitta guldkorn i vardagen är viktigt i uppdraget. Som assistent är din arbetsplats där uppdragsgivaren befinner sig vilket kan vara hemma eller på aktiviteter ex. på stan. Uppdragsgivaren mår bra av att vara aktiv och en del av ditt arbete blir att motivera till rörelse så som promenader, enklare träning eller fritidsaktiviteter.
Vad krävs
Vi söker dig som har en god samarbetsförmåga, är lyhörd, kreativ och lösningsfokuserad. Du har en god grundtrygghet och klarar av att skilja på personligt och privat. Erfarenhet eller utbildning inom personlig assistans/vård och omsorg är en merit, men inget krav. Det är viktigaste att du har de personliga egenskaper som uppdragsgivaren efterfrågar och att personkemin mellan er stämmer. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba utifrån ett lågaffektivt bemötande.
Vad erbjuder vi
Vi erbjuder ett spännande och varierat arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer få göra skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att säkerställa kvaliteten i den personliga assistansen därför erbjuder vi flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
• Deltidstjänst ca 25-40%. Perfekt för dig som vill kombinera arbetet med studier då arbetstiderna vardagar vanligtvis är 16.00-07.15 samt varannan helg.
• Vi behöver även timvikarier som kan jobba vid behov
• Arbetstiderna mestadels kväll och helg med sovande jour. Dag och dyngspass kan förekomma
• Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
• Vi erbjuder introduktion och möjlighet att gå bredvid i uppdraget
För mer information om tjänsten kontakta arbetsledare josefina.stein@kooperativetolja.se
eller samordnare Jeanette Hagström jeanette_bjorstorp@hotmail.com
?????
Är det här tjänsten för dig? Skicka in din ansökan omgående då urval och intervjuer kommer ske löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/?mtm_campaign=belastningsregistret&mtm_source=google&mtm_medium=cpc&mtm_content=allman&gclid=EAIaIQobChMIys7XrrHv_AIVxMPVCh1ObgvKEAAYAiAAEgIKk_D_BwE
Gå in på "Till e-tjänst för registerutdrag" och logga in med Bank-id. Välj blankett "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret". Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9645707