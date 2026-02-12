Personlig assistent med fokus på respekt och engagemang till kvinna i Lund
Vi söker just nu en engagerad och prestigelös personlig assistent att ta på sig ett värdefullt uppdrag.
Från kund:
"Jag är snart 40 år och har en dotter på snart 12 år som bor hos mig ibland.
För ungefär 2 år sedan drabbades jag av en allvarlig stroke och försattes i ett tillstånd där jag blev helt förlamad. Jag har kämpat mig framåt och har idag funktion i min ena hand, nacke och viss funktion i alla extremiteter. Jag tränar också på att få tillbaka rösten.
Jag har tidigare haft ett väldigt aktivt liv till och behöver idag hjälp med det mesta, detta har tagit tid att vänja sig vid.
Jag jobbade 100% som kundservicechef, hade min dotter på halvtid, engagerade mig i sociala frågor, hittade alltid på något, satt sällan stilla, gjorde allt från loppisar, kulturliv, odling, mat, träning, familj och vänner.
Som assistent letar jag efter dig som kan vara min trygghet och motivera mig när det behövs så att jag orkar bli bättre."
Du kommer att assistera en kund med nyligen förvärvad fysisk funktionsnedsättning men med bibehållen kognitiv förmåga. Detta uppdrag kräver respekt för kundens självbestämmande och integritet samt en empatisk och lyhörd attityd.
Vi uppskattar egenskaper såsom delat intresse för kultur, koloni och familj, även om detta inte är ett krav. Det viktigaste är att du är närvarande, ansvarstagande och har lätt för att samarbeta.
Din förmåga att både agera på kundens behov och ta egna initiativ för att inspirera och motivera är avgörande. Kommunikation och tålamod är nyckelkomponenter i denna roll.
Erfarenhet och Kvalifikationer:
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete är meriterande.
Erfarenhet av personlig assistans eller liknande omsorgsarbete är meriterande.
Det är önskvärt att du kan uppvisa utdrag ur belastningsregistret.
Som personlig assistent kommer du att assistera med en mängd olika uppgifter, från individanpassad omvårdnad till hushållssysslor. Arbetet sker främst i kundens hem, men kan också inkludera aktiviteter utanför hemmet.
Ditt fokus kommer att vara stödjande och motiverande, vilket är avgörande för att skapa en meningsfull relation med kunden.
Utbildning/introduktion kommer att tillhandahållas på plats. Monument Assistans står till förfogande för stöd och vidare utbildning.
Vi ser gärna att du skickar in ett videoinspelat CV och personligt brev, men detta är inte ett krav.
Tjänsten:
Timvikarie - Du förväntas vara tillgänglig som timvikarie vid behov.
Om du söker en meningsfull och givande position där du kan göra verklig skillnad i en individs liv, är detta rätt roll för dig. Välkommen att bli en del av vårt dedikerade team som strävar efter att ge bästa möjliga omsorg och stöd till våra kunder.
Monument Assistans är alternativet för personer med personlig assistans som söker skräddarsydda lösningar. Vi har hög kompetens och bred erfarenhet av personlig assistans. För att vi ska kunna hjälpa våra kunder på allra bästa sätt så arbetar vi med hög tillgänglighet och ett nära och personligt samarbete.
Vi vet att vår personal är nyckeln till att bedriva en bra personlig assistans. Därför är det centralt för oss att du som medarbetare är både känner stolthet och glädje över att arbeta hos oss. Vi på Monument Assistans vill därför ge dig möjligheten att utvecklas i din yrkesroll. Vi uppskattar nyfikna och engagerade medarbetare.
Vi erbjuder dig goda lönevillkor, ett nära ledarskap och friskvårdsersättning. Vi ger dig en arbetsmiljö där det är högt i tak och där du har goda möjligheter att påverka din egen arbetssituation. Vi tar gärna fram individuella fortbildningslösningar beroende på i vilken typ av uppdrag du arbetar i. Hos oss får du möjligheten att växa!
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Monument Assistans AB
Monument Assistans AB
(org.nr 559060-1687), http://www.monumentassistans.se
Verksamhetschef
