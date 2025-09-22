Personlig assistent med erfarenhet till brukare i Uppsala

AB Tibble assistans / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Uppsala
2025-09-22


Sökes en trevlig, ödmjuk, förstående, självgående, initiativtagande person som inte gillar att sitta still. Som aktivt ser vad som behöver göras i brukarens hem och som tycker om att ta tag i allt från duschning, fotvård, kroppsnära vård till matlagning, städning och kommunikation.
Måste behärska svenska språket för att förstå brukarens behov och hälsotillstånd för att undvika missförstånd.
Brukaren är en man som har mycket skinn på näsan, mycket humor och kunskap och kan ställa krav på sin personal.
Därför behöver du kunna vara snäll, tillmötesgående och flexibel i ditt sätt.
Då har du en väldigt fin möjlighet att få en intressant och stimulerande arbetsdag.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: Kontoret@tibbleassistans.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PAK25".

Arbetsgivare
AB Tibble assistans (org.nr 556662-5157)
753 19  UPPSALA

Arbetsplats
Tibble Konsult AB

Jobbnummer
9521118

