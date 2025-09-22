Personlig assistent med erfarenhet till brukare i Uppsala
Sökes en trevlig, ödmjuk, förstående, självgående, initiativtagande person som inte gillar att sitta still. Som aktivt ser vad som behöver göras i brukarens hem och som tycker om att ta tag i allt från duschning, fotvård, kroppsnära vård till matlagning, städning och kommunikation.
Måste behärska svenska språket för att förstå brukarens behov och hälsotillstånd för att undvika missförstånd.
Brukaren är en man som har mycket skinn på näsan, mycket humor och kunskap och kan ställa krav på sin personal.
Därför behöver du kunna vara snäll, tillmötesgående och flexibel i ditt sätt.
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: Kontoret@tibbleassistans.se
