Personlig assistent med erfarenhet av Track Reseuppdrag
2025-11-11
Vi söker en kvinnlig personlig assistent till en kvinnlig brukare med ALS
Viraliv söker nu en trygg, empatisk och engagerad personlig assistent till en av våra kvinnliga brukare som lever med ALS.
Brukaren har tracheostomi (track) och är i behov av stöd i sin vardag. Du kommer att arbeta nära henne i hemmet och vara en viktig del av hennes livskvalitet och trygghet.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Som personlig assistent hjälper du brukaren med:
Andningshjälp och hantering av trach
Förflyttningar, personlig omvårdnad och hygien
Kommunikation och vardagsrutiner
Samverkan med sjukvårdsteam och anhöriga
Du får en grundlig introduktion och utbildning i brukarens behov och hjälpmedel.
Vi söker dig som:
Är kvinna och har ett lugnt, empatiskt bemötande
Har erfarenhet av personlig assistans eller arbete inom vård/omsorg
Gärna har erfarenhet av tracheostomi eller andningsvård (krav)
Är pålitlig, flexibel och trygg i dig själv
Talar god svenska i tal och skrift
Omfattning
Arbetstid: Deltid/heltid, både dag, kväll och natt förekommer
Plats: Sundsvall
Vi står för resa och boende
Start: Enligt överenskommelseKvalifikationer
Vi söker dig med minst 1 års erfarenhet-
VIRALIV
Viraliv är ett nyetablerat företag men med stort genomslag i landet och hos de verksamheter vi jobbar med. I dagsläget har vi sjuksköterskeuppdrag i nästan hela Sverige.
Målsättningen är att erbjuda mer trygghet och flexibilitet än andra vårdbemanningsföretag och såklart högre löner än dem inom regionerna. Arbete med oss innebär därför branschens bästa villkor. Vi jobbar också hårt med att vara en arbetsgivare som bryr sig och som finns tillgänglig oavsett tid på dygnet.
ANSÖKAN
Ansök direkt via länken, eller ring oss på 08-50074050 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@Viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
881 30 SOLLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9599740