Personlig assistent med erfarenhet av teckenspråk till barn
2026-03-16
Vi söker en engagerad och ansvarsfull personlig assistent till ett barn med autism. Arbetet innebär att ge stöd i vardagen och skapa trygghet, struktur och utvecklingsmöjligheter för barnet i olika situationer.
Som personlig assistent kommer du att arbeta nära barnet och bidra till att underlätta kommunikation, socialt samspel och dagliga aktiviteter. Arbetet kan ske både i hemmet, i skolan och vid olika fritidsaktiviteter.

Dina arbetsuppgifter
Ge stöd och hjälp i barnets dagliga rutiner
Arbeta pedagogiskt och strukturerat utifrån barnets behov
Stödja barnet i kommunikation och samspel med omgivningen
Samarbeta med familj och eventuellt andra yrkesgrupper runt barnetKvalifikationer
Erfarenhet av arbete med barn eller personer med autism är meriterande
Kunskap eller erfarenhet av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), särskilt bildstöd och tecken som stöd (TAKK)
Förmåga att arbeta lugnt, tydligt och strukturerat
God samarbetsförmåga och ett respektfullt bemötandeDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är trygg, tålmodig och lyhörd. Du behöver kunna skapa förtroende och anpassa ditt arbetssätt efter barnets behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Anställningsform: Personlig assistent
Arbetstid: Enligt överenskommelse (dag, kväll eller helg kan förekomma)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi välkomnar din ansökan och ser fram emot att höra från dig.
Ansökan skickas tillsammans med CV och en kort presentation av dig själv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: at1.jobba@gmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare AT1 Sverige AB
(org.nr 556585-6571) Arbetsplats
Gävle

Jobbnummer
9800717