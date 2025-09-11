Personlig assistent, med erfarenhet av autism, sökes till man i Angered!
2025-09-11
Vår kund söker nu en ny assistent!
Kund är en levnadsglad kille som är aktiv och gillar att hitta på saker. Han går på daglig verksamhet under veckan, och där har han inte med sig sin personliga assistent. Han gillar musik, baka och laga mat tillsammans med sin assistent. Han älskar att åka buss och spårvagn, och simmar gärna en dag i veckan (inte aktuellt att du är med i badhuset i början). Han har en psykisk funktionsnedsättning, vilket innefattar Autism. Detta innebär att man som assistent behöver arbeta med tydliggörande pedagogik och följa en genomförandeplan där det beskrivs noga hur assistenterna skall arbeta.
Man använder sig också av bilder och tecken som stöd.
Kvalifikationer/önskemål om assistent:
Vi söker nu en assistent som har erfarenhet av att arbeta med personer med psykiska funktionsnedsättningar så som Autism. Gärna någon som själv gillar att vara ute och röra på sig/hitta på saker, samt även arbetat med tydliggörande pedagogik. Meriterande är om du har erfarenhet av personlig assistans men det är inte ett måste, personlig lämplighet väger tyngre. Mycket meriterande om du har erfarenhet av autism och att arbeta med tecken som stöd.Publiceringsdatum2025-09-11Om tjänsten
Tjänsten är en behovsanställning med arbete under kvälls- och nattpass, vilket även inkluderar väntetid. Arbetet kan förläggas både på vardagar och helger.
På vardagar är arbetstiden vanligtvis kl. 15:40-08:10, med viss möjlighet till variation. På morgonen åker brukaren med färdtjänst till sin dagliga verksamhet.
Under helgerna är arbetspassen i regel utformade som dygnspass, kl. 11:00-11:00, men även dessa tider kan variera något.
Ledorden för God Assistans är omtanke, enkelhet, öppenhet och inflytande. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens inom assistansyrket. Vidare betraktas engagemang och glädje som värdefullt, och att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan för verksamheten. Vi strävar efter att uppnå bästa möjliga personliga bemötande, en hög tillgänglighet och snabb service. För närmre information, läs gärna mer på God Assistans hemsida, www.godassistans.se.
Vi har kollektivavtal och erbjuder ett generöst friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år samt kontinuerlig utbildning.
I enlighet med God Assistans Policy tar vi in belastningsutdrag från ALLA anställda. Detta skall uppvisas innan anställning, detta skall uppvisas efter genomförd intervju.
Du beställer själv registerutdraget på polisens hemsida.
Blanketter - barn med funktionsnedsättning | Polismyndigheten (polisen.se)
Handlingar som styrker rätt att arbeta i Sverige måste uppvisas vid eventuell intervju:
• En svensk medborgare styrks t.ex. med pass eller personbevis från Skatteverket.
• Även EU/EES-medborgare har rätt att arbeta i Sverige. Medborgarskapet styrks t.ex. med pass eller uppehållskort.
• Tredjelandsmedborgare (utanför EU/EES) styrker sin rätt att arbeta i Sverige med beslut från Migrationsverket, UT-kort (både fram-och baksida) eller ett LMA-kort.
Vi som arbetsgivare får inte begära att handlingar som styrker rätten att arbeta i Sverige mejlas till oss. Ersättning
