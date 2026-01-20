Personlig assistent med driv och humor, Skinnskatteberg
Hej!
Jag letar efter en driven timvikarie som kan hoppa in och hjälpa mig vid behov. Du bör ha humor och kunna arbeta i ett högt tempo. Om du dessutom har ett intresse för motorer och fordon, är det ett stort plus!
Mina intressen är många men musik, att köra radiostyrda maskiner, tvspel, och att prata och skämta är några favoriter. Även vara ute med min bil och åka. Jag är 30+, rullstolsbunden och behöver en hel del hjälp.
Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat hjälp vid sänggående, upptagning, dusch och matlagning. Det förekommer även tunga moment, som att hjälpa till med vändningar.
Arbetsplatsen ligger i Skinnskattebergs kommun, ute på landet så körkort och bil är ett krav.
Omfattning: Schema anställning 30 tim/veckan
Tillträde: Omgående
Om detta låter intressant för dig, tveka inte att höra av dig!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Välkommen till oss du också! Ersättning
