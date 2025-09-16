Personlig Assistent med Arbetsledaransvar till ung tjej
2025-09-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Är du en trygg, lyhörd och medveten person som vill göra skillnad? Jag söker en personlig assistent som kan bidra till utveckling, självständighet och välbefinnande. Du ser mig som en självklar medaktör i mitt eget liv, där mina idéer och tankar räknas!
Om mig: Jag går i mellanstadiet, är snabbtänkt och knyter kontakter överallt jag går. Jag uppskattar när människor omkring mig tar mig på allvar och samarbetar med mig för att jag ska kunna växa och bli mer självständig.
Vad jag söker i en assistent:
- Du har en naturlig trygghet och medvetenhet i din roll, vilket innebär att du alltid sätter min säkerhet och välmående i första rummet.
- Du främjar min utveckling och hjälper mig på min väg till ökad självständighet.
- Du samarbetar smidigt med mig, mina föräldrar, mina assistentkollegor och andra viktiga personer i mitt liv.
- Du är noggrann, lyhörd och flexibel.
- Du är okej med att vara utomhus och med djur (katt och hund vistas i hemmet).
- Du är rökfri under arbetstid.
I uppdraget som arbetsledare kommer du:
• Säkerställa bemanningen med bemanningsansvariga.
• Introducera och föra in nya assistenter på ett bra sätt i assistansen.
• Arbeta med systematisk arbetsmiljöarbete.
Arbetets innehåll: Ditt huvudsakliga ansvar är att säkerställa att mina luftvägar hålls fria, oavsett var jag befinner mig - i skolan, på fritidsaktiviteter, eller hemma. Du kommer alltid arbeta tillsammans med en erfaren kollega.
Kommunikation: Jag kommunicerar på teckenspråk, så om du behärskar det är det ett stort plus! Kommunikation med mina föräldrar sker på svenska eller engelska, och arbetsspråket mellan kollegor är svenska.
Krav och meriter:
- Du bör vara vaccinerad mot Covid-19.
- Tidigare erfarenhet som barnskötare eller undersköterska är meriterande.
- Flexibilitet i arbetstider - dag, kväll, natt och helg.
- Erfarenhet av arbetsledning efterfrågas.
- Önskar teckenspråks kunnig arbetsledare
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning. Om du blir erbjuden den här tjänsten behöver du även visa ett utdrag ur polisens belastningsregister då Uppdragsgivaren är minderårig. Det ansöker du själv om här: Polismyndigheten (polisen.se) Det är viktigt att du väljer belastningsregistret som är för "Arbete med barn med funktionsnedsättning".
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
