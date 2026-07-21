Personlig assistent / ledsagare - skapa guldkant i vardagen
Care of Elin & Lotta AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Umeå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Umeå
2026-07-21
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, Vindeln
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eller i hela Sverige
Vill du göra verklig skillnad i en annan människas liv?
Vi söker en omtänksam och engagerad person som vill bli ett extra stöd – och glädjespridare – för en äldre dam som bor hemma. Rollen handlar om att bidra med närvaro, sällskap och livskvalitet.
Om uppdraget
Du fungerar lite som en anhörig – och hjälper till att sätta guldkant på vardagen. Det kan handla om att:
Ta promenader eller utflykter
Fika, prata och läsa tillsammans
Hitta på roliga aktiviteter utifrån intressen
Vara ett socialt stöd och skapa trygghet
Lättare städning och matlagning.
Stöd och tillsyn nattetid.
Vi söker dig som:
Är varm, lyhörd och pålitlig
Tycker om att umgås med äldre människor
Har tålamod och en positiv inställning
Gärna är kreativ och initiativrik
Tidigare erfarenhet av demenssjukdom är meriterande men inte ett krav – personlighet och engagemang är det viktigaste.
Omfattning: Just nu söker vi dig som vill arbeta vaken natt kl 21-08, 3-4 nätter i veckan.
Rekrytering sker löpande, så skicka in din ansöka redan idag.
Låter det som något för dig? Hör gärna av dig och berätta lite om dig själv!
Om oss:
Care of Elin & Lotta är ett lokalt företag som arbetar med personlig assistans och personlig omsorg.
Vår värdegrund bygger på ödmjukhet, respekt och en genuin vilja att hjälpa. Vi förstår att det vi gör påverkar människors liv, och därför tar vi vårt ansvar på största allvar. Vi är tacksamma för det förtroende som ges oss, och arbetar alltid för att vara ett stöd som känns nära, tryggt och pålitligt.
Vi söker de bästa medarbetarna
Som anställd på Care of Elin & Lotta så blir du en del av ett härligt Team med närvarande chefer som vill ge dig de bästa förutsättningarna för att kunna göra ett bra arbete. Vi vill ge våra kunder den allra bästa assistansen och omsorgen och det innebär att vi även har höga krav på vår personal.
När du arbetar hos oss så förväntar vi oss att du har ett professionellt förhållningssätt till yrket och är en god lagspelare som tillsammans med dina kollegor och chefer arbetar aktivt för att skapa en bra och lösningsfokuserad arbetsgrupp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Care of Elin & Lotta AB
(org.nr 559463-1169)
Rådhusesplanaden 5A (visa karta
)
903 28 UMEÅ Kontakt
Emma Rankvist emma@elinlotta.se 0766970502 Jobbnummer
10007967