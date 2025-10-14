Personlig assistent kvinnlig assistent till yrkesverksam kvinna

Lénström, Maria / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Sandviken
2025-10-14


Visa alla jobb hos Lénström, Maria i Sandviken

Vi söker kvinnliga personliga assistenter till en yrkesverksam kvinna med omfattande kroppslig funktionsnedsättning. Du kommer att vara ett stöd i vardagen och möjliggöra ett aktivt och självständigt liv.
Arbetet innebär att vara nära kunden i hennes hem och vardag, och kräver både fysisk styrka och personlig mognad. Du behöver vara lyhörd, flexibel och förstå vikten av att vara närvarande utan att ta plats.

Publiceringsdatum
2025-10-14

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Du är kvinna (på grund av arbetsuppgifternas karaktär)
Flytande svenska i tal och skrift
Erfarenhet av arbete som personlig assistent
B-körkort
Fysiskt stark
Ansvarstagande och flexibel
Meriterande:
Erfarenhet av arbete med personer med omfattande funktionsnedsättning
Kunskap om assistansyrkets professionella förhållningssätt

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
E-post: Assistanssandviken@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Lénström, Maria

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Assistans Sandviken

Jobbnummer
9557020

