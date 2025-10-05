Personlig assistent (kvinna 19-30 år) sökes till tryggt uppdrag i Eslöv
Saki Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eslöv Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eslöv
2025-10-05
Saki Assistans är verksamma över hela Sverige och arbetar med personlig assistans med människor med funktionsnedsättningar. Vi arbetar efter fyra grundpelare som speglar verksamheten och våra värderingar Inflytande, Närhet, Flexibilitet och Förståelse arbetar vi för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsnedsättning, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.
Vi söker en pålitlig, lugn, punktlig, ansvarsfull, har lätt för att samarbeta och flexibel kvinna mellan 19-30 år som vill arbeta som personlig assistent och bli en stabil del av vardagen i ett tryggt hem i Eslöv.
Du tar egna initiativ och ser möjligheter istället för problem.
Du skall ha förståelse för kunden och dennes situation och på ett professionellt sätt kunna lösa uppkomna problem.
Kvalifikationer och egenskaper:
• Är ansvarsfull och trygg i dig själv.
• Kan samarbeta men också arbeta självständigt.
• Har tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna kommunicera med ett barn i vardagliga situationer.
• Är lugn, tålmodig och visar respekt för familjens rutiner och struktur.
• Har en positiv energi och kan ta instruktioner på ett seriöst sätt.
Erfarenhet är inget krav - viktigast är rätt personlighet, vilja att lära sig och ett respektfullt bemötande.
Viktigt:
• Du måste ha giltigt arbetstillstånd och kunna visa upp det vid anställning.
• Rökfri under arbetstid.
• Diskretion och respekt för familjens privatliv är avgörande.Publiceringsdatum2025-10-05Om tjänsten
• Fast anställning erbjuds.
• Arbetet sker i hemmet, både dag- och nattpass enligt schema.
• Under nattpassen finns 4 timmar sovande jour.
• Introduktion och upplärning ges på plats.
Vi söker någon som kan tänka sig arbeta på längre sikt och bli en viktig del av vardagen.
Ansök gärna med ett kort personligt brev där du berättar lite om dig själv och varför du passar för uppdraget.
Vi tar endast emot ansökningar elektroniskt. Var god ange annonsrubrik i din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04
E-post: jobbansokan@sakiassistans.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saki Assistans AB
(org.nr 556790-9428)
241 32 ESLÖV Jobbnummer
9540908