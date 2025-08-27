Personlig assistent kvällar, helger & lov till musikintresserad kille
2025-08-27
Om Ågrenska
Ågrenska är en unik, utvecklande mötesplats och ett nationellt kompetenscentrum. Vi bedriver olika verksamheter utifrån ett helhetsperspektiv för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättningar, deras anhöriga samt professionella. Ågrenska ägs av Ågrenska Stiftelsen som är en icke vinstdrivande organisation. Som assistent på Ågrenska omfattas du av kollektivavtal, har rätt till ersättning för friskvård och får kontinuerlig utbildning i din roll som personlig assistent. Läs mer på www.agrenska.se
Vem ska du jobba med?
Jag som söker personlig assistent är en busig 19-årig kille med intellektuell funktionsnedsättning som gillar musik och teater!
Jag bor i Valje med mina föräldrar och jag går nu sista året i anpassad gymnasieskola i Kristianstad. På helgerna gillar jag att hitta på saker som exempelvis att lyssna på musik, göra utflykter eller träffa mina äldre syskon och deras barn. På vardagarna efter skolan kan jag vara lite trött och då trivs jag bäst med att bara vara hemma och ta det lugnt tillsammans med min assistent.
Som assistent till mig behöver du vara pigg, glad och socialt intresserad. Du behöver ha ett naturligt driv och ett flexibelt förhållningssätt. Du kommer att stötta mig med olika saker i vardagen såsom att hjälpa mig att välja kläder, hjälp med mina toalettbesök och min hygien, vilken mat som ska lagas samt vilka aktiviteter vi kan tänkas göra under dagen. Jag gillar att åka på utflykter men kan ha lite svårt att gå längre sträckor.
Omfattning av tjänst
Som anställd hos mig kommer du att jobba vid behov och som en start under kvällar och helger samt vid lov, sommarledigheter och när det uppstår sjukluckor. Vi vill att du ser långsiktigt på din timanställning.
Vem är du som söker?
Detta är ett jobb som passar bra för dig som till exempel studerar eller har någon annan sysselsättning och som vill ha ett extra jobb under kvällar/helger/lov.
• Erfarenhet av arbete med barn eller unga med funktionsnedsättning
Meriterande:
• Vana av att arbeta med alternativ kommunikation och bild/tecken som stöd
• Erfarenhet av att ha arbetat med lågaffektivt bemötande
Det är en fördel om du har körkort och tillgång till bil.
Tycker du att det verkar kul att jobba hos mig? Tveka inte att höra av dig så hoppas jag att vi ses!
Vi kräver även att du uppvisar utdrag från belastningsregistret.
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-09-30
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556436-2217), https://www.agrenska.se Arbetsplats
Ågrenska Kontakt
Camilla Kempe camilla.kempe@agrenska.se Jobbnummer
9477895