Personlig assistent i Visby Gotland sökes levnadsglad kille
Vår Omtanke Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2025-09-29
Vill du arbeta på trevlig arbetsplats och med en levnadsglad kille och tillsammans med oss sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu en personlig assistent som vill arbeta med vår manliga kund som bor lite utanför centrala Visby på Gotland. Kunden är en levnadsglad kille på drygt 20 år. I rollen kommer du göra skillnad i en människas liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-09-29Om tjänsten
Vi söker i första hand dig som är intresserad av en fast tjänst på 75%. Personen som söker ny assistenter behöver stod med lyft och förflyttningar, så du behöver ha en bra fysik. Han behöver också stöd med t.ex. matlagning, sköta om sitt hem och vid olika aktiviteter.
Vem är du?
Beroende på kundens ålder tror att detta arbeta kan passa bra för dig som är mellan 20-35 år.
Du är en ärlig och pålitlig person som genuint tycker om att arbeta och du äger förmågan att kunna skapa en harmonisk atmosfär omkring dig. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent eller har annan erfarenhet som kan anses vara likvärdig. Som person har du en god social förmåga, ser till hela kundens behov, är noggrann och ansvarstagande samt har ett gott bemötande. Viktigt också att du är strukturerad som person och kan ta egna initiativ. Vi ser gärna både manliga och kvinnliga sökande.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Ofta arbetar man mellan 15.00 -15.00 med viss jourtid under natten. Det finns även arbetspass mellan 7.00 - 15.00 och 15.00 - 21.00. Det finns stor flexibilitet från oss som arbetsgivare när det gäller detta med att ordna med arbetstider som passar de anställda bra.
Typ av Tjänst: Fast tjänst på 75%. Är det så att du vill arbeta mindre kan vi erbjuda detta också. Vi söker även en till vikarie, med möjlighet att långt i förväg boka in arbetspass.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar utgår enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss.
Hjärtligt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vår Omtanke Sverige AB
(org.nr 556738-0257), http://www.varomtanke.se Arbetsplats
Vår Omtanke Jobbnummer
9530504