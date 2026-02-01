Personlig assistent i sommar till kvinna i Falsterbo
2026-02-01
Sydassistans AB söker en personlig assistent till en kvinna i Falsterbo.
Vår uppdragsgivare är förlamad och behöver dubbelassistans under sin vakna tid. Hon har ett stort trädgårdsintresse, tycker om att lösa korsord, resa och tillbringa tid med sin man och hund.
Assistansen innebär att vara behjälplig i allt från intimhygien, vardagliga rutiner i hushållet och annat som kan uppkomma. Det är önskvärt att sökande har vårdutbildning.
Du som söker ska vara rökfri och bör inte vara allergisk mot pälsdjur och pollen. Det är viktigt att du är flexibel, ansvarsfull och öppen. Det ingår enstaka tyngre moment i arbetet och du bör därför inte själv ha några fysiska hinder för detta. Det är ett plus om du har erfarenhet av att arbeta som personlig assistent. Resor förekommer i arbetet. Personlig lämplighet är helt avgörande. Körkort är ett krav då uppdragsgivaren har egen bil som man kör.
Arbetstiderna är kl. 7.30-16, kl. 7.30-20, kl. 16-23, kl. 20-07.30 och 22-07.30. Vi söker efter personer som är intresserad av att arbeta både dagar, kvällar och vaken natt. Tjänsten är en timanställning vid ledigheter och frånvaro.
Det finns goda möjligheter att åka kollektivt till arbetet från Malmö.
Endast ansökningar med CV och Personligt brev behandlas. Urval sker löpande.
Företagsinformation
Sydassistans AB har sedan starten 1994 anordnat personlig assistans i södra Sverige. En av våra uppgifter som assistansanordnare är att vara arbetsgivare åt våra uppdragsgivares personliga assistenter. Vi arbetar för att våra uppdragsgivare, trots en funktionsvariation, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I dagsläget sysselsätter vi ungefär 350 personliga assistenter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556476-1137) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Miriam Andrée miriam@sydassistans.se
9715749