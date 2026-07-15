Personlig assistent i sommar till kille på Ellös
Libra Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Orust Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Orust
2026-07-15
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Nu söker vi en stjärna som vill jobba på Ellös!
Jag är en busig kille på 16 år och jag bor med min familj i Ellös på Orust. Jag behöver en ny assistent och jag skulle gärna vilja ha någon som har barnasinnet kvar, som är påhittig, positiv och kan hjälpa mig med allt som uppkommer i min vardag.
Med mig är det oftast full fart och jag älskar att leka med mina syskon, kittlas, hoppa studsmatta, bada, titta på Starwars, åka på utflykter och åka i min rullstol på promenad med våra hundar. På sommaren är det roligaste som finns att bada, både i vår pool hemma och att vara på stranden som ligger bara 10 min gångavstånd från där jag bor.
Jag har en kognitiv funktionsnedsättning, autism och ADHD, ep med tysta anfall. Jag pratar inte med ord eller går helt själv. Jag behöver också hjälp med att äta, jag får både mat via peg och äter vanliga måltider med din hjälp. Utöver det behöver jag din hjälp med att gå på toaletten, ta min medicin, klä på mig och hålla ordning på mitt rum.
För mig spelar det inte så stor roll hur gammal du är, men du behöver vara en stabil och mentalt stark person med hög arbetsmoral. Du är en trygg ansvarstagande vuxen, samtidigt som du är min roliga lekkamrat. Om du har jobbat med barn med autism och andra funktionsvariationer tidigare är det ett plus, men det är inget krav.
Om du dessutom har jobbat som personlig assistent hos barn tidigare är det ett ännu större plus för då vet du redan hur det är att jobba i en familj med allt vad det innebär. Du får inte vara allergisk eller rädd mot hundar och vi blir extra glada om du gillar djur eftersom våra hundar och katter är en stor del av vår familj.
För att kunna ta dig till arbetsplatsen behöver du som söker ha körkort och bil, då kollektivtrafiken hem till kunden är mycket begränsad.Publiceringsdatum2026-07-15Anställningstyp/arbetstider
: Sommar ca 25% och extra vid behov
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse.
Övriga ersättningar enligt kollektivavtal.
Vi utför bakgrundskontroll.
Du behöver uppvisa utdrag ur belastnings- och misstankeregistret vid anställning hos barnkund.
Vi utför äkthetskontroll på utdragen!
Välkommen med din ansökan!
Vilka är vi?
Vi ingår i Hedera Assistans - en trygg, väletablerad och professionell aktör inom personlig assistans med hjärtat på rätt ställe. ❤️
Vi har ett av världens viktigaste jobb - att stötta de som behöver samhällets stöd allra mest! Och det är vi stolta över. Idag finns vi på ett flertal ställen i Sverige, men vår vision är att fortsätta växa i landet och stötta ännu fler till en berikande vardag. Inom Hedera Assistans finns Libra Assistans, Assistanspoolen och Livsanda Assistans. Här arbetar enastående människor med olika bakgrunder som förenas med energi och glädje för att förmedla livskvalitet. Tillsammans har vi en och samma ledstjärna - att handling, tanke och ord alltid ska överensstämma. Vår verksamhet är uppbyggd på en trygg och stabil värdegrund. Alla ska få möjlighet till självbestämmande, ett innehållsrikt liv med trygghet och ett gott mående. Att vi dagligen bidrar och skapar en meningsfull vardag för dessa människor gör oss både stolta och lyckligt lottade. Genom en genuin passion och med ett hjärta för såväl kunder som medarbetare bildar vi en välmående verksamhet som fortsätter att blomstra. Det är kärnan i organisation och vårt arbete.
Vi hoppas att just du vill bli vår nästa personliga assistent. Ansök redan idag, så hörs vi! ☺️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7793260-2101102". Arbetsgivare Libra Assistans AB
(org.nr 556694-1554), https://jobb.hederaassistans.se
Drakegatan 10 (visa karta
)
412 50 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hedera Assistans Jobbnummer
10003245